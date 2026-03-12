Série Ouro do futsal gaúcho terá 22 equipes em 2026

ACBF foi campeã em 2025. ACBF / Divulgação

Com dois clubes a mais do que em 2025, a Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) confirmou a realização da sua maior competição na categoria adulta masculina. A Série Ouro 2026 terá 22 participantes e vai ocorrer de 9 de maio até 5 de dezembro.

As novidades em relação ao ano anterior são os acessos oriundos da Série Prata: Cerro Largo, Ijuí, Campo Bom e Passo Fundo ficaram nas quatro primeiras colocações da segunda divisão. Já as equipes da SER Triunfo e do Caxias Futsal não participarão.

Nos próximos dias, o congresso técnico da competição deverá definir a fórmula de disputa e o regulamento. Os 22 participantes confirmados são:

ABF - São Lourenço do Sul

São Lourenço do Sul ACBF - Carlos Barbosa

Carlos Barbosa AFA - São Francisco de Assis

São Francisco de Assis ANPF - Nova Petrópolis

Nova Petrópolis ATF - Pelotas

Pelotas Atlântico - Erechim

Erechim AVF - Manoel Viana

Manoel Viana Barcelona - Júlio de Castilhos

Júlio de Castilhos Campo Bom - Campo Bom

Campo Bom Cerro Largo - Cerro Largo

Cerro Largo Figueira - Tupanciretã

Tupanciretã Ijuí - Ijuí

Ijuí Independente - Lavras do Sul

Lavras do Sul Jaguarão - Jaguarão

Jaguarão Passo Fundo - Passo Fundo

Passo Fundo Rio-Grandense - Rio Grande

Rio Grande Russo Preto - Não-Me-Toque

Não-Me-Toque São José - Cachoeira do Sul

Cachoeira do Sul Sercesa - Carazinho

Carazinho SER Alvorada - Alvorada

Alvorada SER Santiago - Santiago

Santiago UFSM - Santa Maria