Série Ouro do futsal gaúcho terá 22 equipes em 2026

Com dois clubes a mais do que em 2025, a Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) confirmou a realização da sua maior competição na categoria adulta masculina. A Série Ouro 2026 terá 22 participantes e vai ocorrer de 9 de maio até 5 de dezembro.
As novidades em relação ao ano anterior são os acessos oriundos da Série Prata: Cerro Largo, Ijuí, Campo Bom e Passo Fundo ficaram nas quatro primeiras colocações da segunda divisão. Já as equipes da SER Triunfo e do Caxias Futsal não participarão.
Nos próximos dias, o congresso técnico da competição deverá definir a fórmula de disputa e o regulamento. Os 22 participantes confirmados são:
- ABF - São Lourenço do Sul
- ACBF - Carlos Barbosa
- AFA - São Francisco de Assis
- ANPF - Nova Petrópolis
- ATF - Pelotas
- Atlântico - Erechim
- AVF - Manoel Viana
- Barcelona - Júlio de Castilhos
- Campo Bom - Campo Bom
- Cerro Largo - Cerro Largo
- Figueira - Tupanciretã
- Ijuí - Ijuí
- Independente - Lavras do Sul
- Jaguarão - Jaguarão
- Passo Fundo - Passo Fundo
- Rio-Grandense - Rio Grande
- Russo Preto - Não-Me-Toque
- São José - Cachoeira do Sul
- Sercesa - Carazinho
- SER Alvorada - Alvorada
- SER Santiago - Santiago
- UFSM - Santa Maria
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