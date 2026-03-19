Série B do Gauchão de Futsal contará com 13 participantes: veja quais são os times

AGSL, de São Luiz Gonzaga, jogará a Série B em 2026. Genaro Caetano / Divulgação Associação Grande São Luiz Futsal - AGSL

Já são conhecidos os 13 times que irão disputar o acesso à elite do futsal gaúcho de 2027. A Liga Gaúcha de Futsal (LGF) divulgou a relação dos clubes participantes nesta semana para a Série B da competição, que tem início previsto para o final do mês de maio.

Serão quatro clubes a menos que em 2025. A lista tem:

AGSL - São Luiz Gonzaga

ASAF — Campos Borges

ASF — Serafina Corrêa

David Futsal — David Canabarro

Giruá Futsal — Giruá

Soberano — Sarandi

Lokomotiv — Palmeira das Missões

Peñarol — Guaíba

São José Futsal — São José do Inhacorá

Tapejara Futsal — Tapejara

União Castilhense — Veranópolis

União Parobé — Parobé

União Três-Maiense — Três de Maio

Novidades

Em relação à 2025, as novidades são: dois rebaixados da Série A da última temporada - ASF, de Serafina Corrêa, e Lokomotiv, de Palmeira das Missões; e duas equipes que subiram da Série C - União TM, de Três de Maio, e Peñarol, de Guaíba.

A Afucs, de Seberi, também rebaixada na Série A, optou por não disputar a competição. Também está fora a Associação Sobradinho, que foi vice-campeã na Terceira Divisão e cedeu a vaga ao Peñarol, de Guaíba.

Remanescentes

Nove times permaneceram na disputa em relação ao ano anterior: AGSL (São Luiz Gonzaga), Asaf (Campos Borges), David Futsal (David Canabarro), Giruá Futsal (Giruá), São José Futsal (São José do Inhacorá), Soberano (Sarandi), Tapejara Futsal (Tapejara), União Castilhense (Veranópolis) e União Parobé (Parobé).

Outras cinco equipes tinham o direito de jogar, mas optaram por não participar da Série B nesta temporada: Alaf (Lajeado), Asserc (Bagé), FX Futsal (Fontoura Xavier), Nadas Branco (Rio Pardo) e Santa Cruz Futsal (Santa Cruz do Sul).