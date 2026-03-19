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Série B do Gauchão de Futsal contará com 13 participantes: veja quais são os times

Competição terá quatro equipes a menos do que em 2025, de acordo com publicação da Liga Gaúcha de Futsal (LGF)

Gustavo Manhago

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