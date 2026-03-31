Por sobrevivência na Copa do Brasil, SER Santiago enfrenta Joinville nesta terça-feira

Última representante do Rio Grande do Sul na Copa do Brasil de Futsal, a SER Santiago encara, nesta terça-feira (31), seu maior desafio na temporada até agora. A equipe precisa vencer o Joinville, de Santa Catarina, para seguir na competição.
Derrotada por 4 a 1 na partida de ida, disputada na casa do adversário em 20 de março, a equipe gaúcha contará agora com apoio da torcida para reverter o resultado. Uma vitória da SER Santiago por qualquer placar leva o jogo para a prorrogação.
O confronto tem início às 20h desta terça-feira (31), no Ginásio Aureliano de Figueiredo Pinto, em Santiago.
Outro time gaúcho na disputa da Copa do Brasil, o Atlântico, de Erechim, foi eliminado pelo Jaraguá, de Santa Catarina, na semana passada.
Resultados da primeira fase
Náutico Sangue de Boi (AM) 15x8 Jaraguá (RO)
- Náutico fez 6x3 no jogo de ida, em Porto Velho (RO), e 9x5 na volta, em Manaus (AM).
Pouso Futsal (SC) 4x4 Manoel Ribas (PR)
- -Pouso perdeu na ida, no Paraná, por 2x1, mas venceu em Pouso Redondo (SC), na volta, por 3x2. Depois de empate na prorrogação, os catarinenses fizeram 5x3 nos pênaltis.
Ipu (CE) 21x1 Fênix (AL)
- Foram duas goleadas cearenses: 7x1 em Arapiraca (AL), na ida, e 14x0 em Ipu, na volta.
Jaraguá (SC) 4x3 Atlântico (RS)
- Os catarinenses venceram na ida, em Jaraguá do Sul (SC), por 2x1 e confirmaram a vaga com empate em Erechim, na volta (2x2).
Minas (MG) 12x1 Abarka (DF)
- Com um 6x1 em Brasília (DF), o Minas confirmou a vaga com um 6x0 em Belo Horizonte (MG).
Atlético Piauiense (PI) 9x1 Balsas (MA)
- Em Balsas, na ida, o Atlético fez 2x0. E garantiu a vaga em casa com uma nova vitória, por 7x1.
Oitavas de final
Três equipes estreiam apenas na segunda fase da competição: Traipu (AL), Apodi (RN) e Coari (AM). Os confrontos de ida e volta serão estes:
- Jaraguá (SC) x Joinville (SC) ou SER Santiago (RS)
- Pouso (SC) x Paraná (PR) ou Corrêas (RJ)
- Minas (MG) x Vasco (RJ) ou Praia Clube (MG)
- Fidas (DF) ou Luverdense (MT) x Instituto Set (GO) ou Juventude (MS)
- Traipu (AL) x Ipu (CE)
- Coari (AM) x Náutico Sangue de Boi (AM)
- Bregafó (PA) ou São José (AP) x Campo Largo (PI) ou Iape (MA)
- Apodi (RN) x Atlético Piauiense (PI)