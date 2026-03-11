Liga Nacional divulga datas da primeira rodada das divisões de futsal; três gaúchos disputam as competições

ACBF vai em busca do sexto título da competição. Duda Knoff / ACBF,divulgação

A Liga Nacional de Futsal divulgou a tabela completa da primeira fase da LNF Gold e da LNF Silver. As duas competições da entidade, que equivalem à primeira e segunda divisão do futsal brasileiro, respectivamente, terão os primeiros jogos entre o fim de março e o começo de abril.

A mudança, que culminou na entrada de 10 novos clubes filiados, deixou cada divisão com 16 equipes. Entre os gaúchos, ACBF e Atlântico estarão na elite, enquanto o Vélez Camaquã fará parte da LNF Silver.

Na principal competição da Liga, todas as equipes se enfrentam em turno único na primeira fase. Depois, avançam direto às quartas de final os quatro melhores times, enquanto os times do quinto ao 12° lugar disputam playoffs que irão determinar as outras quatro vagas.

Os dois últimos colocados serão rebaixados, e o 14° lugar irá disputar o playoff da permanência contra o terceiro colocado da LNF Silver.

Na segunda divisão, o sistema será parecido, mas sem rebaixamento. Em contrapartida, os dois primeiros colocados sobem para a LNF Gold, e o terceiro lugar joga o playoff da permanência.

Ainda em 2026, a Liga Nacional terá a primeira edição da Copa LNF, torneio de mata-mata entre os 32 clubes filiados à entidade.

Primeira rodada da LNF Gold

27/03

19h - Jaraguá (SC) x Campo Mourão (PR)

20h - Praia Clube (MG) x Santo André (SP)

28/03

17h - Cascavel (PR) x Tubarão (SC)

18h30min - Joinville (SC) x Corinthians (SP)

19h30min - Pato Futsal (PR) x Marreco (PR)

20h30min - ACBF x Umuarama (PR)

30/03

18h30min - Atlântico x São José (SP)

x São José (SP) 20h - Magnus (SP) x Minas (MG)

Primeira rodada da LNF Silver

02/04

20h - São Caetano (SP) x Juventude (MS)

04/04

16h - Blumenau (SC) x Vasco (SC)

05/04

16h - São Lourenço (SC) x Sport (PE)

17h - Chopinzinho (PR) x América (RN)

18h - Joaçaba (SC) x Balsas (MA)

07/04

19h - São Miguel (PR) x Concórdia (SC)

20h - Dracena (SP) x Lages (SC)

08/04