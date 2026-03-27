Liga Nacional de Futsal começa nesta sexta-feira (27); veja as novidades

Jaraguá, de Santa Catarina, é o atual campeão da LNF. Paulo Sauer / LNF / Divulgação

Com redução no número de participantes e a criação de uma segunda divisão, a Liga Nacional de Futsal (LNF) começa nesta sexta-feira (27) a sua 30ª edição em busca de ampliação do seu domínio no país.

Recentemente, o presidente da LNF, Fellipe Drommond, formalizou um acordo de cooperação com a CBFS — Confederação Brasileira de Futebol de Salão — que é o primeiro passo para a unificação do esporte no Brasil. Além da principal divisão da Liga Futsal, foi criada uma Liga Silver, espécie de "Segundona" para envolver mais equipes e chegar a mais locais no país, como o Nordeste.

Liga Gold

Na Primeira Divisão estarão 16 equipes de cinco Estados:

RS: ACBF (Carlos Barbosa) e Atlântico (Erechim)

SC: Jaraguá (Jaraguá do Sul), Joinville (Joinville) e Tubarão (Tubarão)

PR: Cascavel (Cascavel), Campo Mourão (Campo Mourão), Umuarama (Umuarama), Pato Futsal (Pato Branco) e Marreco Futsal (Francisco Beltrão)

SP: Magnus (Sorocaba), São José (São José dos Campos), Santo André (Santo André) e Corinthians (São Paulo)

MG: Minas (Belo Horizonte) e Praia Clube (Uberlândia)

Na primeira fase, os 16 times se enfrentam em turno único. Os quatro primeiros colocados se classificam de maneira direta para as quartas de final.

Os times que ficarem entre a quinta e a 12ª colocação disputarão um play-off, de onde sairão mais quatro classificados. Os dois últimos colocados serão rebaixados à Liga Silver em 2027. O 14º colocado enfrentará o terceiro da Segunda Divisão. O vencedor do confronto jogará a Primeira Divisão, enquanto o perdedor disputará a Segundona.

Quartas de final

A partir das quartas, haverá confrontos de ida e volta, com o segundo jogo na casa da equipe de melhor campanha. Se houver igualdade, a decisão irá para a prorrogação. Se o empate permanecer após o tempo extra, o time de melhor campanha na primeira fase avança. Na decisão, havendo empate, depois da prorrogação, teremos pênaltis.

Primeira rodada

27/3

Jaraguá x Campo Mourão

Praia Clube x Santo André

28/3

Cascavel x Tubarão

ACBF x Umuarama

Pato Futsal x Marreco Futsal

Joinville x Corinthians

30/3

Atlântico x São José

Magnus x Minas

Onde assistir?

Todos os jogos da liga terão transmissão ao vivo pela LNFTV, no YouTube. Alguns confrontos também contarão com a transmissão da XSports.

Liga Silver

A segunda divisão da LNF, será chamada de Silver (prata) e também contará com 16 times, de nove Estados, valendo duas vagas direta para a Liga Gold de 2027, além de uma disputa de playoff.

RS: Vélez (Camaquã)

RN: Apodi (Apodi) e América (Natal)

MA: Balsas (Balsas)

RJ: Vasco da Gama (Rio de Janeiro)

PR: Acel (Chopinzinho) e São Miguel (São Miguel do Iguaçu)

SC: Concórdia (Concórdia), Blumenau (Blumenau), Joaçaba (Joaçaba), Lages Futsal (Lages) e São Lourenço (São Lourenço do Oeste)

SP: Dracena (Dracena) e São Caetano (São Caetano do Sul)

PE: Sport (Recife)

MS: Juventude (Dourados)