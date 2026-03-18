LGF confirma 16 times para a Série A do Gauchão de Futsal

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Liga Gaúcha de Futsal (LGF) divulgou clubes participantes com redução em relação à 2025

Gustavo Manhago

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