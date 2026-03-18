LGF confirma 16 times para a Série A do Gauchão de Futsal

Com três desistências em relação à temporada passada, além dos três rebaixamentos e dos três acessos, a Liga Gaúcha de Futsal (LGF) confirmou com 16 clubes, a lista de participantes da Série "A" do Gauchão de Futsal adulto masculino em 2026. A competição inicia no final de maio.
A ACBF, de Carlos Barbosa, repetindo o que fez em 2024, optou por jogar apenas a Série Ouro da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) nesta temporada. Junto dela, tomaram a mesma decisão o Cerro Largo Futsal, de Cerro Largo, e o Passo Fundo Futsal, de Passo Fundo.
Da Série "B" em 2025, subiram a Atlec, de Três Passos, e o Vélez, de Camaquã. E para suprir a terceira vaga na elite, foi convidado o Ibira, de Ibiraiaras, que foi semifinalista da segundona no ano passado. Rebaixadas no Gauchão anterior, as equipes da Afucs, de Seberi, do Lokomotiv, de Palmeira das Missões, e da ASF, de Serafina Corrêa, deverão jogar a Série "B" em 2026.
16 participantes do Gauchão 2026
- AAGF - Agudo
- ACE Filtradores - Bom Princípio
- AGE - Guaporé
- AMF - Marau
- Atlântico - Erechim
- Atlec - Três Passos
- Entre-Ijuís - Entre-Ijuís
- Guarani - Frederico Westphalen
- Guarany - Espumoso
- Horizontina - Horizontina
- Ibira - Ibiraiaras
- Lagoa EC - Lagoa Vermelha
- Santa Rosa - Santa Rosa
- Sercca - Casca
- Uruguaianense - Uruguaiana
- Vélez - Camaquã
Regulamento
Nos próximos dias, a Liga Gaúcha deve divulgar o regulamento e a tabela da primeira fase. O Atlântico, de Erechim, é o atual campeão gaúcho de futsal.