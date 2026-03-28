Gauchão de Futsal tem fórmula definida e deve começar em junho

Everson Bitencourt (D), preside a Liga Gaúcha de Futsal (LGF) Divulgação Liga Gaúcha de Futsal (LGF)

Com um formato bastante parecido com a Liga Nacional (LNF), na fase classificatória, o Gauchão de Futsal adulto masculino teve seu regulamento definido nesta sexta-feira (27), durante o congresso técnico da competição, realizado na sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), em Porto Alegre.

Representantes dos 16 times participantes estiveram no encontro. Na fase inicial, eles se enfrentarão em turno único. Os quatro melhores colocados avançam diretamente para às quartas de final.

As equipes que terminarem entre a 5ª e a 12ª colocação disputam "playoffs" em jogos de ida e volta (5º x 12º, 6º x 11º, 7º x 10º e 8º x 9º), valendo vaga nas quartas. Já os times que ficarem entre a 13ª e a 16ª posição disputarão o “torneio da morte”, que definirá os dois rebaixados para a Série B, em 2027.

Os 16 participantes

AAGF (Agudo)

ACE Filtradores (Bom Princípio)

AGE (Guaporé)

AMF (Marau)

Atlântico (Erechim)

Atlec (Três Passos)

Entre-Ijuís Futsal (Entre-Ijuís)

Guarani (Frederico Westphalen)

Guarany (Espumoso)

Horizontina Futsal (Horizontina)

Ibira (Ibiraiaras)

Lagoa EC (Lagoa Vermelha)

Santa Rosa Futsal (Santa Rosa)

Sercca (Casca)

Uruguaianense (Uruguaiana)

Velez (Camaquã)