Etapas regionais da Taça Farroupilha estão confirmadas com 30 times

Os principais torneios que antecedem as disputas das três divisões do Gauchão Futsal adulto masculino já estão com seus formatos definidos. A Liga Gaúcha (LGF) confirmou cinco etapas regionais com 30 equipes participantes.
As disputas começam nos dias 21 e 28 de março, e vão até a segunda quinzena de maio, sendo concluídas uma semana antes do início do Gauchão - Séries A, B e C - previsto para 30 de maio.
Alto Uruguai
- Início: 21/3
- Primeira fase até 2/5
Clubes: Atlec (Três Passos), ANF (Sarandi), Guarani (Frederico Westphalen), Lokomotiv (Palmeira das Missões) e Soberano (Sarandi).
Os cinco times se enfrentam em turno e returno, por 10 rodadas. Os quatro melhores passam às semifinais e depois os vencedores decidem o título.
Metroserra
- Início: 28/3
- Primeira fase até 2/5
Clubes: ACBF (Carlos Barbosa), Peñarol (Guaíba), União Parobé (Parobé) e Vélez (Camaquã).
Os quatro times se enfrentam em turno e returno por seis rodadas. O primeiro vai direto para a final. Segundo e terceiro colocados disputam uma semifinal em ida e volta.
Noroeste
- Início: 21/3
- Primeira fase até 2/5
Clubes: AGSL (São Luiz Gonzaga), Asaf (Santo Ângelo), Entre-Ijuís (Entre-Ijuís), Giruá (Giruá), Santa Rosa (Santa Rosa), União (Três de Maio) e Uruguaianense (Uruguaiana).
Os sete times se enfrentam em turno único. Os quatro primeiros passam às semifinais e depois os vencedores brigam pelo título.
Norte
- Início: 21/3
- Primeira fase até 2/5
Clubes: AGE (Guaporé), ADPF (Nova Prata), AMF (Marau), Ibira (Ibiraiaras), Lagoa EC (Lagoa Vermelha), Sercca (Casca) e Tapejara (Tapejara).
Os sete times se enfrentam em turno único. Os quatro primeiros passam às semifinais e depois os vencedores brigam pelo título.
Planalto
- Início: 21/3
- Primeira fase até 2/5
Clubes: Asaf (Campos Borges), Associação Sobradinho (Sobradinho), David Futsal (David Canabarro), Guarany (Espumoso), Passo Fundo (Passo Fundo), Russo Preto (Não-Me-Toque) e Vila Bom Jesus (Venâncio Aires).
Os sete times se enfrentam em turno único. Os quatro primeiros passam às semifinais e depois os vencedores brigam pelo título.
