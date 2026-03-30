Futsal

Na Fronteira Oeste
Notícia

Em Uruguaiana, Imigrante vence a Copa Abertura de futsal feminino

Competição, que abre a temporada da categoria, reuniu seis equipes durante dois dias no Ginásio Schmittão

Gustavo Manhago

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