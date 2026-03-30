Em Uruguaiana, Imigrante vence a Copa Abertura de futsal feminino

Imigrante venceu a Celemaster, dona da casa, na decisão. Divulgação Imigrante FF

Com uma campanha impecável, o Imigrante Futsal Feminino conquistou o bicampeonato da Copa Abertura 2026, neste domingo (29). O torneio marca o início das competições da categoria na Federação Gaúcha de Futsal (FGFS).

Seis equipes participaram da competição, realizada entre sábado (28) e domingo (29), no Ginásio Schmittão, em Uruguaiana, na Fronteira Oeste.

Na fase classificatória, o time de Bento Gonçalves, venceu duas partidas por 6 a 0: sobre o Independente, de Itaqui, e sobre o Palestra, de Erechim.

Na semifinal, nova goleada de 6 a 0, desta vez sobre o Real Merengue, de Santa Maria. E para fechar com "chave de ouro", goleada de 3 a 0 na final contra a anfitriã Celemaster.

Campanha invicta

4 vitórias em 4 jogos

21 gols marcados

nenhum gol sofrido

A equipe também ficou com os prêmios individuais de goleadora (Teety), destaque (Ana), melhor técnico (Giovanni Pereira) e defesa menos vazada.