Craque do futsal brasileiro está de volta ao Gauchão em 2026

Deives, completou 41 anos em janeiro de 2026 Divulgação David Futsal

Depois de anunciar a aposentadoria das quadras, quando ainda jogava no Corinthians (SP), em abril de 2025, o pivô Deives decidiu prorrogar sua permanência no futsal profissional por mais algum tempo.

Neste sábado (28), ele foi anunciado como reforço do David Futsal, de David Canabarro, para disputa da Taça Farroupilha - Região Planalto - e também da Série B do Gauchão.

Deives (de laranja) jogou na ACBF em 2017 Ulisses Castro / ACBF, divulgação / ACBF, divulgação

Deives completou 41 anos em janeiro e deixou o Corinthians depois de oito temporadas. Gaúcho de São Leopoldo, o jogador atuou ainda por Ulbra (Canoas), ACBF (Carlos Barbosa), Joinville (SC), Santos (SP), Intelli Orlândia (SP), Tubarão (SC), Benfica (POR) e Benicarló (ESP). Neste período, o pivô também vestiu a camisa da Seleção Brasileira.

Identidade corinthiana

Deives foi capitão no Corinthians (SP) Divulgação Agência Corinthians

Foi no Corinthians, em São Paulo, que Deives mais se identificou. Em duas passagens (2015/2016 e 2018/2025), ele fez mais de 200 partidas, com 131 gols e 14 títulos, entre eles o bicampeonato da Liga Nacional, bicampeonato da Copa do Brasil e o bi paulista.