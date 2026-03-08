Corinthians x Vasco ao vivo pela Supercopa Gramado de Futsal; confira em imagens

Corinthians e Vasco se enfrentam pela repescagem da Supercopa Gramado, competição que reúne grandes clubes do futsal brasileiro de 5 a 13 de março na região das Hortênsias.
As equipes participantes serão: ACBF, Atlântico de Erechim, Campo Mourão-PR, Cascavel-PR, Corinthians-SP, Magnus-SP, Minas Tênis Clube-MG, Vasco-RJ e Praia Clube-MG.
Grupos da Supercopa Gramado 2026
- Grupo A: ACBF, Corinthians e Praia Clube;
- Grupo B: Atlântico, Cascavel e Minas;
- Grupo C: Campo Mourão, Vasco e Magnus.
Tabela Supercopa 2026
- Quinta-feira (5/3):
16h – Campo Mourão x Vasco
18h – Atlântico x Cascavel
20h – Corinthians x ACBF
- Sexta-feira (6/3)
17h – Atlântico x Minas
19h – Campo Mourão x Magnus
21h – Corinthians x Praia Clube
- Sábado (7/3)
16h – Vasco x Magnus
18h – ACBF x Praia Clube
20h – Cascavel x Minas
Repescagem
- Domingo (8/3)
11h – 8º colocado x 9º colocado
Quartas de final
- Segunda-feira (9/3)
14h – 3º colocado x 6º colocado
16h – 4º colocado x 5º colocado
19h – 2º colocado x 7º colocado
21h – 1º colocado x vencedor da repescagem
Semifinal
Quarta-feira (11/3)
19h – Semifinal 1
21h – Semifinal 2
Final
Sexta-feira (13/3) – 20h