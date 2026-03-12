Copa dos Campeões abre temporada na Federação Gaúcha de Futsal

SER Santiago será a anfitriã do torneio. Cecilia Prutchansky / CBFS

A primeira competição oficial da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) começa nesta quinta-feira (12), em Santiago, na região Central do Estado. Quatro times vão participar da Copa dos Campeões 2026, torneio que marca a abertura da temporada na entidade.

Estão na disputa:

SER Santiago - vice-campeã da Série Ouro em 2025;

- vice-campeã da Série Ouro em 2025; Cerro Largo - campeão da Série Prata em 2025;

- campeão da Série Prata em 2025; Passo Fundo - semifinalista da Série Prata em 2025;

- semifinalista da Série Prata em 2025; AGE - campeã da Série Bronze em 2025.

Os times se enfrentarão em turno único, nos dias 12, 13 e 14 de março. O primeiro jogo da rodada será às 19h e o segundo, logo após, às 21h. As duas equipes que fizerem o maior número de pontos decidem o título da competição no domingo (15), às 18h. Todos os jogos acontecerão no Ginásio Aureliano de Figueiredo Pinto, em Santiago.

Tabela

12 de março

19h - Passo Fundo x AGE

21h - SER Santiago x Cerro Largo

13 de março

19h - Cerro Largo x Passo Fundo

21h - AGE x SER Santiago

14 de março

19h - AGE x Cerro Largo

21h - SER Santiago x Passo Fundo

Final

15 de março às 18 horas

Esta será a quarta edição da Copa dos Campeões. Nos anos anteriores, os vencedores foram: SER Santiago (2025), Atlântico (2024) e Sercesa (2023).

2023

Campeão: Sercesa (Carazinho)

Vice: SER Santiago (Santiago)

2024

Campeão: Atlântico (Erechim)

Vice: SER Santiago (Santiago)

2025

Campeão: SER Santiago (Santiago)

Vice: Russo Preto (Não-Me-Toque)