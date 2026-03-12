Copa dos Campeões abre temporada na Federação Gaúcha de Futsal

A primeira competição oficial da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) começa nesta quinta-feira (12), em Santiago, na região Central do Estado. Quatro times vão participar da Copa dos Campeões 2026, torneio que marca a abertura da temporada na entidade.
Estão na disputa:
- SER Santiago - vice-campeã da Série Ouro em 2025;
- Cerro Largo - campeão da Série Prata em 2025;
- Passo Fundo - semifinalista da Série Prata em 2025;
- AGE - campeã da Série Bronze em 2025.
Os times se enfrentarão em turno único, nos dias 12, 13 e 14 de março. O primeiro jogo da rodada será às 19h e o segundo, logo após, às 21h. As duas equipes que fizerem o maior número de pontos decidem o título da competição no domingo (15), às 18h. Todos os jogos acontecerão no Ginásio Aureliano de Figueiredo Pinto, em Santiago.
Tabela
12 de março
- 19h - Passo Fundo x AGE
- 21h - SER Santiago x Cerro Largo
13 de março
- 19h - Cerro Largo x Passo Fundo
- 21h - AGE x SER Santiago
14 de março
- 19h - AGE x Cerro Largo
- 21h - SER Santiago x Passo Fundo
Final
- 15 de março às 18 horas
Esta será a quarta edição da Copa dos Campeões. Nos anos anteriores, os vencedores foram: SER Santiago (2025), Atlântico (2024) e Sercesa (2023).
2023
- Campeão: Sercesa (Carazinho)
- Vice: SER Santiago (Santiago)
2024
- Campeão: Atlântico (Erechim)
- Vice: SER Santiago (Santiago)
2025
- Campeão: SER Santiago (Santiago)
- Vice: Russo Preto (Não-Me-Toque)
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