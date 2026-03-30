Confira os resultados da segunda rodada da Taça Farroupilha de Futsal

Com alta média de gols por partida, a segunda rodada da Taça Farroupilha movimentou 20 comunidades do interior do Estado entre a última sexta-feira (27) e o sábado (28).
Santa Rosa e Uruguaianense, na região Noroeste, fazem as melhores campanhas da competição até aqui.
Abaixo, veja os placares da rodada.
Sexta-feira (27)
Região Noroeste
- Entre-Ijuís 1x0 Asaf (Santo Ângelo)
Sábado (28)
Região Noroeste
- Santa Rosa 4x1 AGSL (São Luiz Gonzaga)
- Giruá 2x12 Uruguaianense (Uruguaiana)
Uruguaianense e Santa Rosa dividem a liderança do grupo, com seis pontos em duas rodadas. Entre-Ijuís e AGSL dividem a terceira colocação, com três. Asaf, União TM e Giruá ainda não pontuaram.
Região Alto Uruguai
- Guarani-FW 2x4 Lokomotiv (Palmeira das Missões)
- ANF 1x1 Soberano (Sarandi)
Com quatro pontos, a ANF lidera a chave, seguida da Atlec, de Três Passos, e do Lokomotiv, com três cada. O Soberano vem em quarto com um e o Guarani, de Frederico Westphalen, ainda não pontuou.
Região Planalto
- Sobradinho 2x2 Guarany (Espumoso)
- David Futsal 3x4 Vila Bom Jesus (Venâncio Aires)
Liderança isolada do Vila Bom Jesus, de Venâncio Aires, com quatro pontos ganhos em duas rodadas. A Asaf, de Campos Borges, vem em segundo, com três, e o Guarany, de Espumoso, em terceiro, com dois. Passo Fundo, David Futsal e Sobradinho têm um ponto ganho. O lanterna é o Russo Preto, de Não-Me-Toque, que ainda não estreou.
Região Norte
- Sercca 2x4 Ibira (Ibiraiaras)
- Marau 4x4 ADPF (Nova Prata)
- Lagoa EC 3x0 AGE (Guaporé)
O Lagoa lidera isoladamente com quatro pontos ganhos, seguido de Tapejara e Ibira, com três. A ADPF, de Nova Prata, aparece em quarto, com dois. Logo a seguir, Marau tem um, enquanto Sercca e AGE ainda não pontuaram.