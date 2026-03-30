Confira os resultados da segunda rodada da Taça Farroupilha de Futsal

Santa Rosa tem 100% na Taça Farroupilha - Noroeste. Divulgação Santa Rosa Futsal

Com alta média de gols por partida, a segunda rodada da Taça Farroupilha movimentou 20 comunidades do interior do Estado entre a última sexta-feira (27) e o sábado (28).

Santa Rosa e Uruguaianense, na região Noroeste, fazem as melhores campanhas da competição até aqui.

Abaixo, veja os placares da rodada.

Sexta-feira (27)

Região Noroeste

Entre-Ijuís 1x0 Asaf (Santo Ângelo)

Sábado (28)

Região Noroeste

Santa Rosa 4x1 AGSL (São Luiz Gonzaga)

Giruá 2x12 Uruguaianense (Uruguaiana)

Uruguaianense e Santa Rosa dividem a liderança do grupo, com seis pontos em duas rodadas. Entre-Ijuís e AGSL dividem a terceira colocação, com três. Asaf, União TM e Giruá ainda não pontuaram.

Região Alto Uruguai

Guarani-FW 2x4 Lokomotiv (Palmeira das Missões)

ANF 1x1 Soberano (Sarandi)

Com quatro pontos, a ANF lidera a chave, seguida da Atlec, de Três Passos, e do Lokomotiv, com três cada. O Soberano vem em quarto com um e o Guarani, de Frederico Westphalen, ainda não pontuou.

Região Planalto

Sobradinho 2x2 Guarany (Espumoso)

David Futsal 3x4 Vila Bom Jesus (Venâncio Aires)

Liderança isolada do Vila Bom Jesus, de Venâncio Aires, com quatro pontos ganhos em duas rodadas. A Asaf, de Campos Borges, vem em segundo, com três, e o Guarany, de Espumoso, em terceiro, com dois. Passo Fundo, David Futsal e Sobradinho têm um ponto ganho. O lanterna é o Russo Preto, de Não-Me-Toque, que ainda não estreou.

Região Norte

Sercca 2x4 Ibira (Ibiraiaras)

Marau 4x4 ADPF (Nova Prata)

Lagoa EC 3x0 AGE (Guaporé)