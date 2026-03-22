Confira os resultados da 1ª rodada na Taça Farroupilha

Quatro das cinco edições regionais da Taça Farroupilha de futsal adulto masculino começaram neste sábado (21), no interior do Estado. Foram nove partidas realizadas e 56 gols marcados.
Alto Uruguai
- Sarandi, Ginásio Pedro de Marco:
Assoc. Nanico 2x1 Guarani-FW
- Palmeira das Missões, Ginásio Crispim Miranda Filho:
Lokomotiv 1x9 Atlec
Folgou: Soberano, de Sarandi
Planalto
- Campos Borges, Ginásio Nascente do Progresso:
Asaf 4x3 Sobradinho
- Venâncio Aires, Ginásio do Parque da Fenachim:
Vila Bom Jesus 1x1 Passo Fundo
- Espumoso, Ginásio Módulo Esportivo:
Guarany-ESP 5x5 David Futsal
Folgou: Russo Preto, de Não-Me-Toque
Norte
- Tapejara, Ginásio Albino Sossela:
Tapejara 2x1 Marau
- Nova Bassano, Ginásio Zeferino Zottis:
ADPF (Nova Prata) 4x4 Lagoa EC
Folgaram: Ibira, de Ibiraiaras; Sercca, de Casca; e AGE, de Guaporé
Noroeste
- Uruguaiana, Ginásio Schmittão:
Uruguaianense 3x1 Entre-Ijuís
- São Luiz Gonzaga, Ginásio JB Loureiro:
AGSL 5x4 Giruá Futsal
Folgaram: Santa Rosa, de Santa Rosa; União TM, de Três de Maio; e Asaf, de Santo Ângelo.
Apenas a Taça Metroserra não começou neste sábado (21). Com quatro participantes, o torneio inicia-se na próxima quarta-feira (25), no confronto entre o time sub-20 da ACBF, de Carlos Barbosa, e o Vélez, de Camaquã. União Parobé e Peñarol Guaíba estreiam dia 31 de março.