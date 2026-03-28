Confira a agenda do futsal gaúcho no fim de semana

A estreia da ACBF, de Carlos Barbosa, neste sábado (28), na Liga Nacional de Futsal (LNF), é a principal atração do esporte no Rio Grande do Sul neste final de semana.
CO time "Laranja" recebe o Umuarama (PR), no Centro Municipal de Eventos, Sérgio Luiz Guerra, a partir das 20h30min. Além da Liga Nacional, o interior do Estado vai viver mais nove partidas das etapas regionais da Taça Farroupilha, organizadas pela Liga Gaúcha de Futsal (LGF), e outros nove jogos da Copa Abertura Feminina, em Uruguaiana, organizada pela Federação Gaúcha de Futsal (FGFS).
Confira a programação completa:
Liga Nacional - 1ª fase
Sábado (28)
20h30, em Carlos Barbosa
ACBF x Umuarama (PR)
*O Atlântico estreia na segunda-feira (30), em Erechim, contra o São José (SP).
Taça Farroupilha - 1ª fase
Noroeste
Sábado (28)
18h, em Santa Rosa
Santa Rosa x AGSL
20h, em Giruá
Giruá x Uruguaianense
Norte
Sábado (28)
20h, em Marau
Marau x ADPF
20h, em Lagoa Vermelha
Lagoa EC x AGE
20h, em Casca
Sercca x Ibira
Planalto
Sábado (28)
20h, em Sobradinho
Sobradinho x Guarany (ESP)
20h, em David Canabarro
David Futsal x Vila Bom Jesus
Alto Uruguai
Sábado (28)
19h, em Frederico Westphalen
Guarani (FW) x Lokomotiv
20h, em Sarandi
Associação Nanico x Soberano
Copa Abertura Feminina
FGFS
Sábado (28), em Uruguaiana
14h - Real Merengue x Botafogo
15h10 - Independente x Imigrante
16h20 - Botafogo x Celemaster
17h30 - Imigrante x Palestra
18h40 - Celemaster x Real Merengue
19h50 - Palestra x Independente
Domingo (29), em Uruguaiana
9h30 - semifinal 1
10h45 - semifinal 2
14h30 - final
Equipes
Celemaster, de Uruguaiana
Real Merengue, de Santa Maria
Palestra, de Erechim
Botafogo, de Montenegro
Independente, de Itaqui
Imigrante, de Bento Gonçalves