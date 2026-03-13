Com grupos definidos, Federação Gaúcha de Futsal divulga Série Bronze 2026

Intitulada como a maior Série Bronze de todos os tempos, a terceira divisão do futsal adulto masculino na Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) já tem a formatação da primeira fase definida: 23 equipes divididas em quatro grupos conforme as localizações regionais.
Em breve, o congresso técnico da competição deverá definir a tabela completa dos jogos e o regulamento definitivo. A disputa está prevista para ocorrer entre 10 de maio e 14 de novembro.
Novidades
Apenas sete equipes de 2025 estarão novamente na disputa nesta temporada:
- Blackout, de Alegrete
- Canguçu, de Canguçu
- CMD, de Capão do Cipó
- CMD NES, de Nova Esperança do Sul
- Cruzeiro, de São Gabriel
- GELB, de Alto Alegre
- Herval, de Herval do Sul
As 16 novidades são:
- AME, de Marau
- ASF, de São Borja
- Asserc, de Bagé
- Camisa 2, de Três Coroas
- Catuípe, de Catuípe
- Celeste, de Bagé
- CER Viamão, de ViamãoCone Sul, de Bagé
- Fênix/Imigrante, de Bento Gonçalves
- Ibira, de Ibiraiaras
- Meninos da Vila, de Marau
- Morro Peixoto, de Harmonia
- Peñarol, de Guaíba
- SAP Futsal, de Santo A. da Patrulha
- Soberano, de Sarandi
- Trianon, de Canguçu
O Grupo A terá times das regiões Central e Fronteira Oeste: CMD Capão do Cipó, Cruzeiro (São Gabriel), CMD NES (Nova Esperança do Sul), Blackout (Alegrete) e Associação São-Borjense de Futsal (São Borja).
No Grupo B, ficarão os times do Norte e Missões: AME (Marau), Meninos da Vila (Marau), Soberano (Sarandi), Ibira (Ibiraiaras), GELB (Alto Alegre) e Catuípe Futsal (Catuípe).
No Grupo C, estarão equipes das regiões da Serra, Metropolitana, Litoral Norte e Vale do Paranhana: Peñarol (Guaíba), Camisa 2 (Três Coroas), Fênix/Imigrante (Bento Gonçalves), CER Viamão (Viamão), Morro Peixoto (Harmonia) e SAP Futsal (Santo Antônio da Patrulha).
E fechando, no Grupo D, os times do Sul e da região da Campanha: Asserc (Bagé), Cone Sul (Bagé), Celeste (Bagé), Herval (Herval do Sul), Canguçu Futsal (Canguçu) e Trianon (Canguçu).
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