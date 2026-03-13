Com grupos definidos, Federação Gaúcha de Futsal divulga Série Bronze 2026

AGE, de Guaporé, foi campeã da Bronze em 2025. Divulgação / Age

Intitulada como a maior Série Bronze de todos os tempos, a terceira divisão do futsal adulto masculino na Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) já tem a formatação da primeira fase definida: 23 equipes divididas em quatro grupos conforme as localizações regionais.

Em breve, o congresso técnico da competição deverá definir a tabela completa dos jogos e o regulamento definitivo. A disputa está prevista para ocorrer entre 10 de maio e 14 de novembro.

Novidades

Apenas sete equipes de 2025 estarão novamente na disputa nesta temporada:

Blackout, de Alegrete

de Alegrete Canguçu, de Canguçu

de Canguçu CMD, de Capão do Cipó

de Capão do Cipó CMD NES, de Nova Esperança do Sul

de Nova Esperança do Sul Cruzeiro, de São Gabriel

de São Gabriel GELB, de Alto Alegre

de Alto Alegre Herval, de Herval do Sul

As 16 novidades são:

AME, de Marau

de Marau ASF, de São Borja

de São Borja Asserc, de Bagé

de Bagé Camisa 2, de Três Coroas

de Três Coroas Catuípe, de Catuípe

de Catuípe Celeste, de Bagé

de Bagé CER Viamão, de Viamão Cone Sul, de Bagé

de Viamão de Bagé Fênix/Imigrante, de Bento Gonçalves

de Bento Gonçalves Ibira, de Ibiraiaras

de Ibiraiaras Meninos da Vila, de Marau

de Marau Morro Peixoto, de Harmonia

de Harmonia Peñarol, de Guaíba

de Guaíba SAP Futsal, de Santo A. da Patrulha

de Santo A. da Patrulha Soberano, de Sarandi

de Sarandi Trianon, de Canguçu

O Grupo A terá times das regiões Central e Fronteira Oeste: CMD Capão do Cipó, Cruzeiro (São Gabriel), CMD NES (Nova Esperança do Sul), Blackout (Alegrete) e Associação São-Borjense de Futsal (São Borja).

No Grupo B, ficarão os times do Norte e Missões: AME (Marau), Meninos da Vila (Marau), Soberano (Sarandi), Ibira (Ibiraiaras), GELB (Alto Alegre) e Catuípe Futsal (Catuípe).

No Grupo C, estarão equipes das regiões da Serra, Metropolitana, Litoral Norte e Vale do Paranhana: Peñarol (Guaíba), Camisa 2 (Três Coroas), Fênix/Imigrante (Bento Gonçalves), CER Viamão (Viamão), Morro Peixoto (Harmonia) e SAP Futsal (Santo Antônio da Patrulha).

E fechando, no Grupo D, os times do Sul e da região da Campanha: Asserc (Bagé), Cone Sul (Bagé), Celeste (Bagé), Herval (Herval do Sul), Canguçu Futsal (Canguçu) e Trianon (Canguçu).