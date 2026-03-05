Atlântico x Cascavel ao vivo pela Supercopa Gramado de Futsal; confira em imagens

A Supercopa Gramado reúne grandes clubes do futsal brasileiro de 5 a 13 de março na região das Hortênsias. O jogo entre Atlântico e Cascavel será às 18h desta quinta-feira (5).
Assim como foi em 2025, todas as partidas serão transmitidas com imagens no canal de GZH no YouTube. Para quem for assistir no ginásio, os ingressos são gratuitos. Confira o jogo ao vivo no player acima.
As equipes participantes são: ACBF, Atlântico de Erechim, Campo Mourão-PR, Cascavel-PR, Corinthians-SP, Magnus-SP, Minas Tênis Clube-MG, Vasco-RJ e Praia Clube-MG.
Grupos da Supercopa Gramado 2026
- Grupo A: ACBF, Corinthians e Praia Clube;
- Grupo B: Atlântico, Cascavel e Minas;
- Grupo C: Campo Mourão, Vasco e Magnus.
Tabela Supercopa 2026
- Quinta-feira (5/3):
16h – Campo Mourão x Vasco
18h – Atlântico x Cascavel
20h – Corinthians x ACBF
- Sexta-feira (6/3)
17h – Atlântico x Minas
19h – Campo Mourão x Magnus
21h – Corinthians x Praia Clube
- Sábado (7/3)
16h – Vasco x Magnus
18h – ACBF x Praia Clube
20h – Cascavel x Minas
Repescagem
- Domingo (8/3)
11h – 8º colocado x 9º colocado
Quartas de final
- Segunda-feira (9/3)
14h – 3º colocado x 6º colocado
16h – 4º colocado x 5º colocado
19h – 2º colocado x 7º colocado
21h – 1º colocado x vencedor da repescagem
Semifinal
Quarta-feira (11/3)
19h – Semifinal 1
21h – Semifinal 2
Final
Sexta-feira (13/3) – 20h