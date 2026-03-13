Atlântico x ACBF ao vivo pela final da Supercopa Gramado de Futsal; confira em imagens

Na noite desta sexta-feira (13), o Ginásio Perinão recebe a final da Supercopa Gramado. O confronto decisivo será um clássico gaúcho entre Atlântico x ACBF, com início às 20h.

As equipes chegam invictas e com a mesma campanha no campeonato. Ambas com três empates e uma vitória.

Competição integra calendário da LNF

Paulinho Sananduva tenta levar o time de Erechim ao bicampeonato consecutivo. Já Peri Fuentes comanda o time de Carlos Barbosa em busca do primeiro título no torneio da pré-temporada.

Pela primeira vez em cinco edições, a competição integra o calendário oficial da Liga Nacional de Futsal. Além do Atlântico, Magnus e Joinville já levantaram o caneco.

Assim como foi em 2025, todas as partidas serão transmitidas com imagens no canal de GZH no YouTube. Para quem for assistir no ginásio, os ingressos são gratuitos. Confira o jogo ao vivo no player acima.