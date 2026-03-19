Acordo entre Liga Nacional e CBFS promete melhorias no futsal

Ricardo Trade, Fellipe Drommond, Marcos Madeira e Lavoisier Freire na assinatura de contrato da parceria entre LNF e CBFS. Thalles Lourenço / Divulgação CBFS

A Liga Nacional de Futsal (LNF) e a Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) formalizaram um acordo de cooperação institucional, nesta quarta-feira (18), que estabelece novas bases de diálogo e colaboração para o desenvolvimento do futsal brasileiro.

A iniciativa representa um passo importante para o fortalecimento da governança da modalidade no país, criando mecanismos de cooperação técnica e institucional voltados à evolução estrutural das competições e à melhoria dos processos organizacionais do futsal nacional.

O acordo prevê a criação de uma Comissão de Estudos do Calendário Nacional do Futsal, com caráter técnico e consultivo, destinada a discutir e analisar a organização do calendário da modalidade no Brasil.

O grupo contará com representantes das duas entidades, além da participação de um atleta e um treinador, ampliando a presença de diferentes atores do ecossistema do futsal nas discussões estratégicas da modalidade.

Outro ponto relevante é que as competições organizadas pela LNF passarão a contar com o Quadro Nacional de Arbitragem da CBFS, além de árbitros com credenciamento internacional junto à CONMEBOL e à FIFA. A iniciativa busca fortalecer critérios técnicos, aprimorar os processos de acompanhamento da arbitragem e contribuir para o desenvolvimento contínuo dos profissionais envolvidos nas partidas.

O acordo também estabelece avanços na integração de sistemas administrativos e desportivos, com a utilização do sistema oficial da CBFS para a gestão operacional das competições, incluindo registros de atletas, comissões técnicas, súmulas eletrônicas e relatórios técnicos. A medida amplia a padronização de procedimentos e contribui para maior eficiência e transparência na gestão das competições.

Além dos pontos operacionais, o entendimento reforça o compromisso das entidades em manter um canal permanente de diálogo institucional sobre temas relevantes para o futuro da modalidade, incluindo aspectos técnicos, organizacionais e estratégicos para o crescimento do futsal no país.

O acordo representa um movimento importante na construção de um ambiente mais integrado, moderno e estruturado para o futsal brasileiro, fortalecendo a cooperação entre instituições que desempenham papel central no desenvolvimento da modalidade.

Declaração institucional

Para a CBFS, o acordo representa um passo importante na construção de um ambiente mais colaborativo e estruturado para o futsal nacional.

— Este acordo representa um avanço importante para o futsal brasileiro. Nosso objetivo é fortalecer o diálogo institucional, aprimorar processos e criar bases sólidas para o desenvolvimento da modalidade. Quando as instituições trabalham em conjunto, quem ganha é o futsal e todos que fazem parte dele — destacou o presidente da CBFS, Marcos Madeira.

Já para o presidente da LNF, Fellipe Drommond, o acordo de cooperação simboliza a união do futsal brasileiro em prol do crescimento da modalidade.