Confira o guia da Supercopa de Futsal; torneio vale vaga na Libertadores

A maior competição de futsal adulto masculino de início de temporada está pronta para começar em Erechim, na região do Alto Uruguai. Seis equipes entram na disputa com o sonho de chegarem à próxima Copa Libertadores da América.
Anfitrião, o Atlântico representa o Rio Grande do Sul no torneio. De Santa Catarina, são dois times: Chapecoense e Joinville. São Paulo será representada pelo Magnus, de Sorocaba. Já do Nordeste, aparecem o Traipu, de Alagoas, e o Atlético, do Piauí.
Regulamento
Na primeira fase, os seis times foram divididos em dois grupos de três:
Grupo A
Atlântico, Chapecoense e Joinville
Grupo B
Atlético, Magnus e Traipu
Entre 24 e 26 de fevereiro, as equipes jogam entre si, dentro dos grupos, em turno único. Os dois primeiros de cada chave passam às semifinais, que estão previstas para sexta-feira (27). Na sequência, os vencedores das semifinais disputam o título no sábado, 28 de fevereiro.
Tabela da Supercopa 2026
24 de fevereiro - Primeira fase
- 18h - Traipu x Atlético
- 20h - Atlântico x Chapecoense
25 de fevereiro - Primeira fase
- 18h - Magnus x Traipu
- 20h - Chapecoense x Joinville
26 de fevereiro - Primeira fase
- 18h - Atlético x Magnus
- 20h - Joinville x Atlântico
27 de fevereiro - Semifinais
- 18h - 1º de A x 2º de B
- 20h - 1º de B x 2º de A
28 de fevereiro - Final
- 19h - vencedores das semifinais
Galeria dos Campeões
A Supercopa chega a sua 10ª edição em Erechim. O torneio começou a ser disputado em 2016 e o Rio Grande do Sul tem um título, com a ACBF, de Carlos Barbosa, na segunda edição.
- 2016 - Jaraguá (SC)
- 2017 - ACBF (RS)
- 2018 - Magnus (SP)
- 2019 - Corinthians (SP)
- 2020 - Corinthians (SP)
- 2021 - Magnus (SP)
- 2023 - Joinville (SC)
- 2024 - Magnus (SP)
- 2025 - Joinville (SC)
A Supercopa não foi realizada em 2022.
Participantes em 2026
C. E. R. Atlântico
- Cidade: Erechim (RS)
- Fundação: 20/9/1915 (110 anos)*
- Técnico: Paulinho Sananduva
*O Departamento de Futsal foi profissionalizado em 1999.
Como conquistou a vaga: campeão da Copa do Brasil em 2025
Histórico na Supercopa
Participações: 5
Em 2025, o Atlântico ficou com o vice-campeonato, perdendo o título para o Joinville (SC). Os gaúchos também ficaram com o vice-campeonato em 2018, quando a taça foi para o Magnus, de Sorocaba. O Atlântico ainda foi semifinalista em 2019 e em 2020.
C. Atlético Piauiense
- Cidade: Teresina (PI)
- Fundação: 14/11/2019 (6 anos)
- Técnico: André Bié
Como conquistou a vaga: campeão do Campeonato Brasileiro em 2025.
Histórico na Supercopa
Participações: 1
O time de Teresina participará pela primeira vez da Supercopa do Brasil de futsal.
A. Chapecoense de Futsal
- Cidade: Chapecó (SC)
- Fundação: 2001 (25 anos)
- Técnico: Léo Schroeder
Como conquistou a vaga: terceira colocada no Campeonato Brasileiro em 2025.
Histórico na Supercopa
Participações: 1
Os catarinenses vão participar pela primeira vez do torneio.
Joinville E. C.
- Cidade: Joinville (SC)
- Fundação: 29/1/2003 (23 anos)
- Técnico: David Mendonça
Como conquistou a vaga: campeão da Copa dos Campeões Regionais de 2025.
Histórico na Supercopa
Participações: 4
O JEC é bicampeão da Supercopa. O time levantou a taça em 2025 e em 2023. Sua primeira participação foi em 2018 quando chegou às semifinais.
Magnus Futsal
- Cidade: Sorocaba (SP)
- Fundação: 15/7/2013 (12 anos)
- Técnico: Ricardo Di Izeppe (Ricardinho)
Como conquistou a vaga: vice-campeão da Copa do Brasil em 2025.
Histórico na Supercopa
Participações: 5
O Magnus é o maior campeão do torneio, com três títulos: 2018, 2021 e 2024. Além disso, ainda foi vice em 2023.
E. C. Traipu
- Cidade: Traipu (AL)
- Fundação: 16/12/1985 (40 anos)
- Técnico: Bruno Silva
Como conquistou a vaga: campeão da Taça Brasil em 2025.
Histórico na Supercopa
Participações: 1
Assim como Chapecoense e Atlético (PI), o Traipu também é estreante na Supercopa de Futsal.
Vídeo Suporte
Pela primeira vez, a Supercopa do Brasil de futsal contará com auxílio do vídeo suporte para os árbitros. Cada treinador, terá direito a um desafio por tempo de jogo. Em caso de prorrogação, será concedido um pedido adicional. Se o desafio for aceito, o técnico mantém a chance de apresentar novos recursos naquele tempo. Se for negado, o treinador perderá o direito de fazer nova solicitação.
Onde assistir?
A Supercopa do Brasil poderá ser assistida no XSports, em TV por assinatura. Já os clubes catarinenses terão seus jogos transmitidos pela NSC Esporte, através do canal dela no YouTube.
A Confederação Brasil de Futsal (CBFS) também transmitirá os jogos em seu canal no YouTube.
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