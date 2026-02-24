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Rumo à glória eterna
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Confira o guia da Supercopa de Futsal; torneio vale vaga na Libertadores

Torneio começa nesta terça-feira (24) e vai até domingo (1º) em Erechim

Gustavo Manhago

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