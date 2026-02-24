Confira o guia da Supercopa de Futsal; torneio vale vaga na Libertadores

Joinville (SC) conquistou o título em 2025 Luiz Vieira / JEC Futsal / Divulgação

A maior competição de futsal adulto masculino de início de temporada está pronta para começar em Erechim, na região do Alto Uruguai. Seis equipes entram na disputa com o sonho de chegarem à próxima Copa Libertadores da América.

Anfitrião, o Atlântico representa o Rio Grande do Sul no torneio. De Santa Catarina, são dois times: Chapecoense e Joinville. São Paulo será representada pelo Magnus, de Sorocaba. Já do Nordeste, aparecem o Traipu, de Alagoas, e o Atlético, do Piauí.

Regulamento

Na primeira fase, os seis times foram divididos em dois grupos de três:

Grupo A

Atlântico, Chapecoense e Joinville

Grupo B

Atlético, Magnus e Traipu

Entre 24 e 26 de fevereiro, as equipes jogam entre si, dentro dos grupos, em turno único. Os dois primeiros de cada chave passam às semifinais, que estão previstas para sexta-feira (27). Na sequência, os vencedores das semifinais disputam o título no sábado, 28 de fevereiro.

Tabela da Supercopa 2026

24 de fevereiro - Primeira fase

18h - Traipu x Atlético

20h - Atlântico x Chapecoense

25 de fevereiro - Primeira fase

18h - Magnus x Traipu

20h - Chapecoense x Joinville

26 de fevereiro - Primeira fase

18h - Atlético x Magnus

20h - Joinville x Atlântico

27 de fevereiro - Semifinais

18h - 1º de A x 2º de B

20h - 1º de B x 2º de A

28 de fevereiro - Final

19h - vencedores das semifinais

Galeria dos Campeões

ACBF levou a Supercopa em 2017. Divulgação ACBF

A Supercopa chega a sua 10ª edição em Erechim. O torneio começou a ser disputado em 2016 e o Rio Grande do Sul tem um título, com a ACBF, de Carlos Barbosa, na segunda edição.

2016 - Jaraguá (SC)

Jaraguá (SC) 2017 - ACBF (RS)

2018 - Magnus (SP)

Magnus (SP) 2019 - Corinthians (SP)

Corinthians (SP) 2020 - Corinthians (SP)

Corinthians (SP) 2021 - Magnus (SP)

Magnus (SP) 2023 - Joinville (SC)

Joinville (SC) 2024 - Magnus (SP)

Magnus (SP) 2025 - Joinville (SC)

A Supercopa não foi realizada em 2022.

Participantes em 2026

Atlântico, do Rio Grande do Sul / Divulgação

C. E. R. Atlântico

Cidade: Erechim (RS)

Fundação: 20/9/1915 (110 anos)*

Técnico: Paulinho Sananduva

*O Departamento de Futsal foi profissionalizado em 1999.

Como conquistou a vaga: campeão da Copa do Brasil em 2025

Histórico na Supercopa

Participações: 5

Em 2025, o Atlântico ficou com o vice-campeonato, perdendo o título para o Joinville (SC). Os gaúchos também ficaram com o vice-campeonato em 2018, quando a taça foi para o Magnus, de Sorocaba. O Atlântico ainda foi semifinalista em 2019 e em 2020.

Atlético, do Piauí / Divulgação

C. Atlético Piauiense

Cidade: Teresina (PI)

Fundação: 14/11/2019 (6 anos)

Técnico: André Bié

Como conquistou a vaga: campeão do Campeonato Brasileiro em 2025.

Histórico na Supercopa

Participações: 1

O time de Teresina participará pela primeira vez da Supercopa do Brasil de futsal.

Chapecoense, de Santa Catarina / Divulgação

A. Chapecoense de Futsal

Cidade: Chapecó (SC)

Fundação: 2001 (25 anos)

Técnico: Léo Schroeder

Como conquistou a vaga: terceira colocada no Campeonato Brasileiro em 2025.

Histórico na Supercopa

Participações: 1

Os catarinenses vão participar pela primeira vez do torneio.





Joinville, de Santa Catarina / Divulgação

Joinville E. C.

Cidade: Joinville (SC)

Fundação: 29/1/2003 (23 anos)

Técnico: David Mendonça

Como conquistou a vaga: campeão da Copa dos Campeões Regionais de 2025.

Histórico na Supercopa

Participações: 4

O JEC é bicampeão da Supercopa. O time levantou a taça em 2025 e em 2023. Sua primeira participação foi em 2018 quando chegou às semifinais.





Magnus, de São Paulo / Divulgação

Magnus Futsal

Cidade: Sorocaba (SP)

Fundação: 15/7/2013 (12 anos)

Técnico: Ricardo Di Izeppe (Ricardinho)

Como conquistou a vaga: vice-campeão da Copa do Brasil em 2025.

Histórico na Supercopa

Participações: 5

O Magnus é o maior campeão do torneio, com três títulos: 2018, 2021 e 2024. Além disso, ainda foi vice em 2023.

Traipu, de Alagoas / Divulgação

E. C. Traipu

Cidade: Traipu (AL)

Fundação: 16/12/1985 (40 anos)

Técnico: Bruno Silva

Como conquistou a vaga: campeão da Taça Brasil em 2025.

Histórico na Supercopa

Participações: 1

Assim como Chapecoense e Atlético (PI), o Traipu também é estreante na Supercopa de Futsal.

Vídeo Suporte

Pela primeira vez, a Supercopa do Brasil de futsal contará com auxílio do vídeo suporte para os árbitros. Cada treinador, terá direito a um desafio por tempo de jogo. Em caso de prorrogação, será concedido um pedido adicional. Se o desafio for aceito, o técnico mantém a chance de apresentar novos recursos naquele tempo. Se for negado, o treinador perderá o direito de fazer nova solicitação.

Onde assistir?

A Supercopa do Brasil poderá ser assistida no XSports, em TV por assinatura. Já os clubes catarinenses terão seus jogos transmitidos pela NSC Esporte, através do canal dela no YouTube.

A Confederação Brasil de Futsal (CBFS) também transmitirá os jogos em seu canal no YouTube.