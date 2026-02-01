Brasil vence o Peru e avança à final da Copa América de Futsal para enfrentar a Argentina

Deu a lógica. A seleção brasileira de futsal confirmou sua força na Copa América de Futsal ao derrotar o Peru neste sábado (31) e enfrentará a Argentina na grande final do torneio.
Com atuação consistente e domínio em quadra, o Brasil não deu chances ao adversário e venceu por 4 a 2. Os gols foram marcados por Arthur (2 vezes), Pito e Lucão.
O jogo
Logo no início, os brasileiros pressionaram e criaram chances com Pito, Felipe, Dyego e Cleber, mas pararam nas mãos do inspirado Herrera. O placar só foi aberto quando Arthur aproveitou jogada ensaiada de escanteio e acertou um chute certeiro de perna esquerda. Pouco depois, Pito ampliou com uma bomba da entrada da área.
Na segunda etapa, Lucão aproveitou rebote dentro da área e fez o terceiro. O Peru ainda descontou com Xavier Tavera, mas Arthur voltou a marcar em grande estilo, garantindo o quarto gol brasileiro. Obando ainda fez mais um para os peruanos, mas não foi suficiente para evitar a vitória verde-amarela.
As campanhas de Brasil e Argentina
A seleção brasileira de Marquinhos Xavier garantiu presença na final da Copa América de Futsal com uma campanha consistente e sem derrotas. Após estrear com empate diante da Colômbia, o Brasil embalou vitórias sobre Bolívia, Chile e Venezuela, antes de superar o Peru por 4 a 2 na semifinal.
Do outro lado da chave, a Argentina também mostrou força ao empatar com o Uruguai na estreia e vencer Peru, Equador e Paraguai na sequência. Na semifinal, a equipe dirigida por Matías Lucuix derrotou a Venezuela por 2 a 0, com gols de Kevin Arrieta e Lucas Granda.
A decisão está marcada para este domingo (1º), às 17h, na COP Arena Óscar Harrison, em Luque, no Paraguai. O SporTV 3 anuncia a transmissão do clássico sul-americano. O Brasil é o maior campeão da competição, com 11 conquistas.
