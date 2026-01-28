Brasil vence Chile e encaminha classificação à semifinal da Copa América de Futsal

Com o resultado, o Brasil chega aos sete pontos e vai disputar a classificação na sexta-feira (30). Staff Imagens / CBF

Em um duelo equilibrado, o Brasil bateu o Chile por 2 a 0, pela quarta rodada da Copa América de Futsal. Os gols da partida em Luque, no Paraguai, foram marcados por Cleber, que saiu do banco de reservas para balançar as redes na reta final do jogo.

Com o resultado, o Brasil chega aos sete pontos e vai disputar a classificação na sexta-feira (30) contra a Venezuela — já classificada. O Chile, por sua vez, já eliminado, enfrentará a Colômbia , única que pode ultrapassar a Amarelinha na tabela, mas precisa tirar oito de saldo.

Como foi o jogo

O primeiro tempo terminou zerado, embora a seleção canarinha tenha criado as melhores chances. Além disso, houve duas bolas na trave na mesma jogada: Lucão e Marlon ficaram muito perto de abrir o placar.

O empate sem gols persistiu até boa parte do segundo tempo. Aos sete minutos, a partida precisou ser interrompida por cerca de 25 minutos devido a forte chuva na cidade paraguaia. Apesar de o ginásio ser fechado, goteiras se formaram na quadra, o que obrigou a arbitragem a interromper provisoriamente a partida.

Na retomada, o Brasil conseguiu destravar o jogo, marcando duas vezes com Cleber. Em jogadas individuais semelhantes, o capitão Dyego serviu o companheiro na área, que desviou para o fundo da rede para decretar a vitória.

Classificação do Grupo B:

Venezuela (9)

Brasil (7)

Colômbia (4)

Chile (3)

Bolívia (0)

Última rodada da primeira fase

Venezuela x Brasil

Colômbia x Chile