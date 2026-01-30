Brasil vence a Venezuela e garante classificação para as semifinais da Copa América de Futsal

Brasil enfrentará o Peru na semifinal. CBF / Divulgação

A seleção brasileira masculina derrotou a Venezuela por 2 a 1, na quinta-feira (29), no Ginásio Oscar Harrison, em Luque, no Paraguai, e se classificou à semifinal da Copa América de Futsal. A Amarelinha ficou em primeiro lugar no Grupo B, com 10 pontos, superando a Venezuela, que terminou a fase de grupos com nove pontos.

Pito e o goleiro Matheus fizeram os gols da Seleção. Michael descontou para a Venezuela, quando faltavam apenas quatro segundos para o término da partida.

A equipe volta a jogar neste sábado (31) para a disputa da semifinal contra o Peru, que ficou na segunda colocação do Grupo A (a Argentina ficou em primeiro). O confronto começa às 19h15 e terá transmissão do SporTV.

Próximos jogos da Copa América

Semifinais

16h30min - Argentina x Venezuela

19h15min - Brasil x Peru

Decisão do 7° lugar

14h - Paraguai x Chile

Decisão do 9° lugar

11h30min - Equador x Bolívia