Brasil vence a Venezuela e garante classificação para as semifinais da Copa América de Futsal

A seleção brasileira masculina derrotou a Venezuela por 2 a 1, na quinta-feira (29), no Ginásio Oscar Harrison, em Luque, no Paraguai, e se classificou à semifinal da Copa América de Futsal. A Amarelinha ficou em primeiro lugar no Grupo B, com 10 pontos, superando a Venezuela, que terminou a fase de grupos com nove pontos.
Pito e o goleiro Matheus fizeram os gols da Seleção. Michael descontou para a Venezuela, quando faltavam apenas quatro segundos para o término da partida.
A equipe volta a jogar neste sábado (31) para a disputa da semifinal contra o Peru, que ficou na segunda colocação do Grupo A (a Argentina ficou em primeiro). O confronto começa às 19h15 e terá transmissão do SporTV.
A seleção brasileira vai em busca do 12º título da Copa América. Na atual edição, estreou com um empate (2 a 2) com a Colômbia. Depois, goleou a Bolívia por 6 a 0 e ganhou do Chile por 2 a 0, antes de enfrentar a Venezuela.
Próximos jogos da Copa América
Semifinais
- 16h30min - Argentina x Venezuela
- 19h15min - Brasil x Peru
Decisão do 7° lugar
- 14h - Paraguai x Chile
Decisão do 9° lugar
- 11h30min - Equador x Bolívia
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲