Veja quais seleções estão classificadas às semifinais da Copa do Mundo Feminina de Futsal

Brasil é um dos quatro classificados. Fabio Souza / CBF/Divulgação

As quartas de final da Copa do Mundo Feminina de Futsal se encerraram e, com isso, estão definidas as seleções que disputarão as semis. Os duelos decisivos se iniciam na próxima sexta-feira (5).

Líder do ranking da Fifa, atual campeão da Copa América e favorito ao título do Mundial, o Brasil goleou Japão por 6 a 1 para se garantir na próxima fase. Além da seleção brasileira, Espanha, Portugal e Argentina também estão garantidos nos matas.

Agora, argentinas e portuguesas ficarão frente a frente de um lado da chave, às 7h de sexta-feira. Enquanto espanholas e brasileiras disputarão a outra semi, às 9h30min do mesmo dia.

Confira as seleções classificadas para as quartas de final

Brasil

Portugal

Argentina

Espanha

Semifinais — sexta-feira (5)