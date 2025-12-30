Seleção brasileira é convocada para a Copa América de Futsal; confira a lista

Técnico Marquinhos Xavier vai em busca de mais um título pela equipe. Jo Marcone / CBF

O ano ainda não acabou, mas o foco da seleção brasileira de futsal já está em 2026. Entre os dias 24 de janeiro e 1° de fevereiro, a equipe disputará a Copa América da modalidade em Assunção, no Paraguai. Na segunda (29), o técnico Marquinhos Xavier divulgou os 16 jogadores convocados para o torneio.

A preparação do Brasil será realizada no Rio de Janeiro, antes de rumar ao local da competição. A seleção está no Grupo B, ao lado de Venezuela, Chile, Colômbia e Bolívia. Na outra chave estão Paraguai, Argentina, Uruguai, Peru e Equador.

Na primeira fase, as equipes se enfrentam dentro dos grupos, totalizando quatro jogos por país. Os dois melhores de cada lado avançam às semifinais, que serão decididas em jogos únicos, assim como a decisão.

O Brasil lidera o ranking dos maiores campeões da Copa América com ampla vantagem. Em 14 edições, a seleção venceu 11 taças e esteve no pódio nas outras três campanhas. Em segundo lugar, a Argentina soma três conquistas, sendo o único país além do Brasil a ter sido campeão.

Na última edição, em 2024, disputada em Luque, no Paraguai, a seleção brasileira venceu a Argentina na decisão por 2 a 0.

Confira os convocados do Brasil para a Copa América

Goleiros

Willian (Norlisk)

Matheus (JEC)

Nicolas (Jaraguá)

Fixos

Neguinho (Barcelona)

Marlon (Selangor FC Futsal)

Alas

Felipe Valério (Sporting)

Dyego (Al-Ula)

Fabinho (Palma)

Lucão (Palma)

Cleber (Alqadsia)

Marcel (El Pozo)

Arthur (Benfica)

Richard (KPRF)

Pivôs