Reunião nesta sexta-feira pode definir o futuro da Liga Nacional de Futsal

Jaraguá é o atual vencedor da Liga Nacional de Futsal. Paulo Sauer

Uma Assembleia Geral Extraordinária será realizada nesta sexta-feira (12) para definir o futuro da Liga Nacional de Futsal. A reunião ocorrerá em um hotel, em Jaraguá, no dia anterior da segunda partida da final da LNF, que terá Jaraguá contra Corinthians, na cidade catarinense.

A principal pauta em discussão será a oficialização ou não da LNF Silver, a segunda divisão do campeonato, para 2026. Em 4 de novembro, a entidade informou aos 24 franqueados sobre algumas mudanças para o próximo ano, sendo a divisão da Liga em duas competições de 16 equipes a principal delas.

Desde então, clubes de diferentes regiões do país foram convidados para integrar a entidade. Na reunião desta sexta, a Liga irá informar se alcançou o número esperado de novos times. Como já haviam oito franqueados garantidos na LNF Silver, será necessário contar com mais oito para fechar o número objetivo. Existe a possibilidade de novos clubes serem anunciados após sexta-feira.

Em um primeiro momento, a realização da nova competição era dada como certa. Contudo, como muitos times ainda não informaram suas posições, alguns representantes de equipes acreditam na chance de não haver a disputa, ainda que seja pouco provável. Neste cenário, a Liga Nacional de Futsal seguiria com apenas uma divisão.

No Rio Grande do Sul, ACBF e Atlântico estão garantidos na LNF Gold, enquanto o Vélez Camaquã foi "rebaixado" para a LNF Silver. Outras seis equipes do Estado foram convidadas a participar da segunda divisão: AMF, Guarani-FW, Lagoa Futsal, Passo Fundo Futsal, Santa Rosa e Uruguaianense.

Dentre elas, a AEU é a que demonstra estar mais avançada. Além de enviar os documentos solicitados pela Liga após o convite, o clube compartilhou nas redes sociais, nesta terça-feira (9), a informação de que um deputado federal gaúcho destinou R$ 200 mil em emenda parlamentar para a equipe poder se inscrever na Liga.

As mudanças da Liga Nacional de Futsal

Sendo anunciado os novos clubes franqueados, o que confirma a realização da LNF Silver, a forma de disputa das competições será semelhante. Na primeira fase, todas as equipes irão se enfrentar em turno único. Os quatro primeiros colocados da Divisão Gold avançam às quartas de final. Entre o quinto e o 12° lugar haverá um mata-mata para garantir vaga nas quartas. Depois, o sistema passa a ser como de costume, com jogos de ida e volta até a decisão.

Os dois últimos colocados serão rebaixados para a Divisão Silver, enquanto os dois primeiros da segunda divisão serão promovidos. O 14º lugar da primeira divisão e o terceiro da Divisão Silver irão disputar uma repescagem, valendo vaga na elite do futsal brasileiro.

Outra novidade será a disputa de um torneio de mata-mata, que possibilitará confrontos entre os times das duas divisões. A ideia é contar com todas as equipes filiadas à entidade. Também será colocado em prática a volta da parceria com a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS).

Como estão definidas as divisões até o momento

Divisão Gold

Magnus

Atlântico

Joinville

Jaraguá

Praia Clube

Cascavel

ACBF

Pato Futsal

Minas

Corinthians

Santo André

Campo Mourão

Umuarama

Marreco

Tubarão

São José

Divisão Silver