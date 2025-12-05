Portugal x Brasil: horário e onde assistir à final da Copa do Mundo de Futsal Feminina

Portugal e Brasil decidem o título da Copa do Mundo. - / Arte GZH

Brasil e Portugal se enfrentam neste domingo (7), às 8h30min, no PhilSports Arena, em Manila, nas Filipinas. O duelo vale o título da Copa do Mundo Feminina de Futsal.

Onde assistir a Portugal x Brasil

A CazéTV e o SporTV anunciam a transmissão da partida.

Atletas convocadas

Portugal

Goleiras: Ana Catarina e Maria Rocha

Ana Catarina e Maria Rocha Fixas : Ines Matos, Leninha, Kaka, Ana Azevedo e Fifo

: Ines Matos, Leninha, Kaka, Ana Azevedo e Fifo Alas : Kika, Carolina Pedreira e Martinha

: Kika, Carolina Pedreira e Martinha Pivôs: Debora Lavrador, Janice Silva, Maria Pereira e Lidia Moreira

Brasil

Goleiras : Julia e Bianca

: Julia e Bianca Fixas : Taty, Diana e Camila

: Taty, Diana e Camila Alas : Amandinha, Emily, Tampa, Débora Vanin, Simone e Luana Rodrigues

: Amandinha, Emily, Tampa, Débora Vanin, Simone e Luana Rodrigues Pivôs: Luciléia, Natalinha e Ana Luiza

Como chegam

Portugal

As portuguesas chegam invictas à decisão. Ao longo do campeonato, conquistaram cinco vitórias, com 37 gols marcados e quatro sofridos. A seleção está no terceiro lugar no ranking da Fifa.

Brasil