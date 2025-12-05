Portugal x Brasil: horário e onde assistir à final da Copa do Mundo de Futsal Feminina

Brasil e Portugal se enfrentam neste domingo (7), às 8h30min, no PhilSports Arena, em Manila, nas Filipinas. O duelo vale o título da Copa do Mundo Feminina de Futsal.
Fique por dentro de todas as informações sobre o jogo.
Onde assistir a Portugal x Brasil
A CazéTV e o SporTV anunciam a transmissão da partida.
Atletas convocadas
Portugal
- Goleiras: Ana Catarina e Maria Rocha
- Fixas: Ines Matos, Leninha, Kaka, Ana Azevedo e Fifo
- Alas: Kika, Carolina Pedreira e Martinha
- Pivôs: Debora Lavrador, Janice Silva, Maria Pereira e Lidia Moreira
Brasil
- Goleiras: Julia e Bianca
- Fixas: Taty, Diana e Camila
- Alas: Amandinha, Emily, Tampa, Débora Vanin, Simone e Luana Rodrigues
- Pivôs: Luciléia, Natalinha e Ana Luiza
Como chegam
Portugal
As portuguesas chegam invictas à decisão. Ao longo do campeonato, conquistaram cinco vitórias, com 37 gols marcados e quatro sofridos. A seleção está no terceiro lugar no ranking da Fifa.
Brasil
O Brasil também está com 100% de aproveitamento, com cinco vitórias, 29 gols marcados e apenas quatro sofridos. A seleção é a primeira no ranking da Fifa e a favorita ao título.