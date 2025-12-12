Passo Fundo x Atlântico: tudo sobre o jogo da final do Gauchão de Futsal. Arte GZH

Passo Fundo e Atlântico se enfrentam neste sábado (13), às 19h30min, na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo. O duelo é válido pelo jogo de volta da final do Gauchão de Futsal.

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH. Abaixo, fique por dentro das informações sobre o duelo.

Onde assistir a Passo Fundo Futsal x Atlântico

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora

Como foi o jogo de ida

Como já era esperado, as duas equipes travaram uma partida de muito equilíbrio do início ao fim. Os dois gols foram marcados na primeira etapa, com o Passo Fundo Futsal abrindo o placar com Marcelinho. O Atlântico empatou com Vagner, que converteu cobrança de tiro livre direto.

Quem vencer a partida de volta será campeão. Em caso de novo empate, o jogo irá para a prorrogação. No tempo extra, o PFF tem vantagem do empate, já que possui melhor campanha geral.

