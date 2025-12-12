Jaraguá x Corinthians: onde assistir ao jogo da final da Liga Nacional de Futsal

Gaúcho Deives, do Corinthians, disputará a última partida da carreira. Beto Miller

O campeão da Liga Nacional de Futsal (LNF) será decidido neste sábado (13). Às 19h, Jaraguá e Corinthians se enfrentam na Arena Jaraguá, na cidade catarinense, pelo segundo jogo da decisão do campeonato.

Na primeira partida, as equipes empataram em 3 a 3, em São Paulo. Caio Barros, Vandinho e Deives fizeram os gols dos paulistas, enquanto Tatinho, Yan e Marcenio marcaram para os catarinenses.

Com o empate da ida, o vencedor do jogo deste sábado ficará com o troféu. Em caso de um novo empate, haverá prorrogação. Se o empate persistir, o campeão será definido nas penalidades.

Quarto lugar na fase inicial, o Jaraguá eliminou Minas, Joinville e o Atlântico, equipe de melhor campanha, até chegar à decisão. O clube catarinense é o maior vencedor da LNF, ao lado da ACBF, com cinco taças.

Já o Corinthians, sexto colocado na primeira fase, passou por ACBF, Magnus e Campo Mourão, respectivamente, no mata-mata. Em caso de título, será o terceiro troféu do Corinthians.

