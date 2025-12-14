Jaraguá vence o Corinthians e é hexacampeão da Liga Nacional de Futsal

Gols da partida foram marcados por Bruninho, Eka e Leco. Paulo Sauer / LNF / Divulgação

A Arena Jaraguá foi palco de uma vitória incontestável na noite deste sábado (13). Diante de um Corinthians que buscava seu primeiro título da Liga Nacional de Futsal (LNF), o Jaraguá mostrou força e experiência: 3 a 0, gols de Bruninho, Eka e Leco.

O jogo começou equilibrado, mas Bruninho abriu o placar ainda no primeiro tempo, dando confiança ao time catarinense. Na etapa final, o veterano Eka converteu um pênalti com a calma de quem já viveu tudo nas quadras. Nos segundos finais, Leco fechou a conta e selou a festa.

Com o resultado, o Jaraguá ergueu seu sexto troféu da LNF, isolando-se como maior campeão da história da competição.