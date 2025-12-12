Final do Gauchão de Futsal entre Passo Fundo e Atlântico tem ingressos esgotados

Equipes do norte do Estado se destacaram nesta temporada no futsal gaúcho. Alex Borgmann / CBFS, Divulgação

A final do Gauchão de Futsal tem tudo para ser um dos grandes jogos da modalidade no ano. Fora das quadras, Passo Fundo Futsal e Atlântico também contarão com grande presença de público na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo. Os ingressos estão esgotados.

Nesta sexta-feira (12), o PFF informou nas redes sociais que não há mais ingressos para à venda para a partida deste sábado (13), que terá início às 19h30min. O clube alegou a decisão para garantir segurança e comodidade entre os torcedores.

Segundo o clube da casa, 3 mil torcedores estarão presentes. O cálculo considera a venda dos ingressos, assim como as entradas para patrocinadores, conselheiros e sócios.

No jogo da ida, em Erechim, as equipes empataram em 1 a 1, com gols de Marcelinho e de Vagner. Sendo assim, quem vencer o confronto em Passo Fundo fica com o título. Caso aconteça um novo empate, o título será decidido na prorrogação. Um novo placar igualado dá ao PFF o troféu, já que tem a melhor campanha geral.

Esta é a nona edição do Gauchão de Futsal. O maior campeão é a ACBF, com quatro conquistas. Na sequência, o Atlântico tem duas taças e vai em busca do tri. Guarany de Espumoso e Assoeva completam a lista com um título cada.

Confira a nota do Passo Fundo Futsal

Para garantir segurança e comodidade para todos nossos torcedores, os ingressos para a grande partida da FINAL, estão esgotados. Agradecemos aos torcedores pelo apoio e incentivo de sempre. Agora é final, agora Passo Fundo futsal!

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH. Abaixo, fique por dentro das informações sobre o duelo.

Onde assistir a Passo Fundo Futsal x Atlântico

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora