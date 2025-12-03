Finais da Liga Nacional de Futsal terão arbitragem gaúcha

Em 2025, os três times gaúchos na Liga Nacional de Futsal masculino não conseguiram chegar à final. ACBF, de Carlos Barbosa, e Vélez, de Camaquã, caíram nas oitavas de final.
O Atlântico, de Erechim, foi o que chegou mais longe, mas acabou caindo nas semifinais, diante do Jaraguá (SC). Mas mesmo sem clubes na fase final, o Rio Grande do Sul não ficará ausente nos ginásios de Corinthians, em São Paulo, e de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina.
As arbitragens das duas partidas decisivas são comandadas por gaúchos. No dia 9, o primeiro jogo em São Paulo, no Ginásio Wlamir Marques, terá a dupla Émerson Silveira dos Santos e Telmo Moraes Teixeira. Já o jogo de volta, em Jaraguá do Sul (SC), no dia 13 de dezembro, será apitado por Fernando Luiz Henz e Peter Laurindo Maia.