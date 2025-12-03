Finais da Liga Nacional de Futsal terão arbitragem gaúcha

Ler resumo

Émerson dos Santos (E) e Telmo Teixeira D) apitarão a primeira final da LNF Arquivo Pessoal

Em 2025, os três times gaúchos na Liga Nacional de Futsal masculino não conseguiram chegar à final. ACBF, de Carlos Barbosa, e Vélez, de Camaquã, caíram nas oitavas de final.

O Atlântico, de Erechim, foi o que chegou mais longe, mas acabou caindo nas semifinais, diante do Jaraguá (SC). Mas mesmo sem clubes na fase final, o Rio Grande do Sul não ficará ausente nos ginásios de Corinthians, em São Paulo, e de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina.