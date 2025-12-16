Federação Gaúcha de Futsal divulga calendário de competições para 2026

Celemaster foi vice-campeã da Série Ouro feminina em 2025 Fernanda Malfussi / Divulgação Federação Gaúcha de Futsal

Com seis campeonatos e seis copas, a Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) divulgou nesta semana, seu calendário de competições oficiais de 2026. A temporada está prevista para ser aberta em 12 de março com término pretendido para 5 de dezembro.

A Série Ouro masculina, principal competição da entidade, os jogos vão de 2 de maio até 5 de dezembro. As Séries Prata e Bronze começam no final de semana seguinte e terminam na segunda quinzena de novembro.

Calendário FGFS 2026

Campeonatos Masculinos

Série Ouro - 2/5 até 5/12

Série Prata - 9/5 até 21/11

Série Bronze - 10/5 até 14/11

Femininos

Série Ouro - 16/8 até 28/11

Série Prata - 12/4 até 14/6

Etapa Bronze - 5/7 até 12/7

Copas Masculinas

Copa dos Campeões - 12 a 15/3

Copa Abertura - 21/3 até 25/4

Copa RS - 17/6 até 26/8

Copa Clausura - 12/9 até 7/11

Copas Femininas

Copa Abertura - 21 e 22/3

Copa RS - 19/4 até 21/6

Neste primeiro momento, a Federação não divulgou o calendário das competições de base. A maior novidade em relação à 2025 é a criação da Copa Clausura, masculina, entre setembro e novembro.