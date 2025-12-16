Federação Gaúcha de Futsal divulga calendário de competições para 2026

Com seis campeonatos e seis copas, a Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) divulgou nesta semana, seu calendário de competições oficiais de 2026. A temporada está prevista para ser aberta em 12 de março com término pretendido para 5 de dezembro.
A Série Ouro masculina, principal competição da entidade, os jogos vão de 2 de maio até 5 de dezembro. As Séries Prata e Bronze começam no final de semana seguinte e terminam na segunda quinzena de novembro.
Calendário FGFS 2026
Campeonatos Masculinos
- Série Ouro - 2/5 até 5/12
Série Prata - 9/5 até 21/11
Série Bronze - 10/5 até 14/11
Femininos
- Série Ouro - 16/8 até 28/11
Série Prata - 12/4 até 14/6
Etapa Bronze - 5/7 até 12/7
Copas Masculinas
- Copa dos Campeões - 12 a 15/3
Copa Abertura - 21/3 até 25/4
Copa RS - 17/6 até 26/8
Copa Clausura - 12/9 até 7/11
Copas Femininas
- Copa Abertura - 21 e 22/3
Copa RS - 19/4 até 21/6
Neste primeiro momento, a Federação não divulgou o calendário das competições de base. A maior novidade em relação à 2025 é a criação da Copa Clausura, masculina, entre setembro e novembro.
