Brasil e Espanha se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 9h30min, no PhilSports Arena, em Manila, nas Filipinas. O duelo é válido pela semifinal da Copa do Mundo Feminina de Futsal.
Onde assistir a Espanha x Brasil
A CazéTV e o SporTV anunciam a transmissão da partida.
Atletas convocadas
Espanha
- Goleiras: Elena Gonzalez e Cristina Garcia
- Fixas: Noelia Montoro, Laura Cordoba, Cecilia Zarzuela e Antia Perez
- Alas: Maria Navarro, Ale de Paz, Irene Samper e Marta Lopez-Pardo
- Pivôs: Dany Domingos, Laura Sanche, Vane Sotelo e Irene Cordoba
Brasil
- Goleiras: Julia e Bianca
- Fixas: Taty, Diana e Camila
- Alas: Amandinha, Emily, Tampa, Débora Vanin, Simone e Luana Rodrigues
- Pivôs: Luciléia, Natalinha e Ana Luiza
Como chegam
Espanha
As espanholas chegam invictas às semifinais. Ao longo do campeonato, somaram quatro vitórias, com 23 gols marcados e quatro sofridos. A seleção está no segundo lugar no ranking da Fifa.
Brasil
O Brasil também está com 100% de aproveitamento. Até então, são quatro vitórias, com 25 gols marcados e três sofridos. A seleção é a primeira no ranking da Fifa e a favorita ao título.
Fórmula de disputa da competição
A primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal será disputada em quatro etapas: fase de grupos, quartas de final, semifinais e final. O começo terá as 16 equipes divididas em quatro grupos:
- Grupo A - Filipinas, Argentina, Marrocos e Polônia
- Grupo B - Espanha, Canadá, Colômbia e Tailândia
- Grupo C - Portugal, Japão, Nova Zelândia e Tanzânia
- Grupo D - Brasil, Irã, Itália e Panamá
Na primeira fase, os times se enfrentam dentro dos grupos em turno único. Os dois primeiros de cada chave passam às quartas de final. A partir daí, seguem jogos eliminatórios até a final no dia 7 de dezembro.
