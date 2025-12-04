Espanha e Brasil disputam a semifinal. Arte GZH

Brasil e Espanha se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 9h30min, no PhilSports Arena, em Manila, nas Filipinas. O duelo é válido pela semifinal da Copa do Mundo Feminina de Futsal.

Fique por dentro de todas as informações sobre o jogo.

Onde assistir a Espanha x Brasil

A CazéTV e o SporTV anunciam a transmissão da partida.

Atletas convocadas

Espanha

Goleiras: Elena Gonzalez e Cristina Garcia

Elena Gonzalez e Cristina Garcia Fixas : Noelia Montoro, Laura Cordoba, Cecilia Zarzuela e Antia Perez

: Noelia Montoro, Laura Cordoba, Cecilia Zarzuela e Antia Perez Alas : Maria Navarro, Ale de Paz, Irene Samper e Marta Lopez-Pardo

: Maria Navarro, Ale de Paz, Irene Samper e Marta Lopez-Pardo Pivôs: Dany Domingos, Laura Sanche, Vane Sotelo e Irene Cordoba

Brasil

Goleiras : Julia e Bianca

: Julia e Bianca Fixas : Taty, Diana e Camila

: Taty, Diana e Camila Alas : Amandinha, Emily, Tampa, Débora Vanin, Simone e Luana Rodrigues

: Amandinha, Emily, Tampa, Débora Vanin, Simone e Luana Rodrigues Pivôs: Luciléia, Natalinha e Ana Luiza

Como chegam

Espanha

As espanholas chegam invictas às semifinais. Ao longo do campeonato, somaram quatro vitórias, com 23 gols marcados e quatro sofridos. A seleção está no segundo lugar no ranking da Fifa.

Brasil

O Brasil também está com 100% de aproveitamento. Até então, são quatro vitórias, com 25 gols marcados e três sofridos. A seleção é a primeira no ranking da Fifa e a favorita ao título.

Fórmula de disputa da competição

A primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal será disputada em quatro etapas: fase de grupos, quartas de final, semifinais e final. O começo terá as 16 equipes divididas em quatro grupos:

Grupo A - Filipinas, Argentina, Marrocos e Polônia

Filipinas, Argentina, Marrocos e Polônia Grupo B - Espanha, Canadá, Colômbia e Tailândia

Espanha, Canadá, Colômbia e Tailândia Grupo C - Portugal, Japão, Nova Zelândia e Tanzânia

Portugal, Japão, Nova Zelândia e Tanzânia Grupo D - Brasil, Irã, Itália e Panamá

Na primeira fase, os times se enfrentam dentro dos grupos em turno único. Os dois primeiros de cada chave passam às quartas de final. A partir daí, seguem jogos eliminatórios até a final no dia 7 de dezembro.