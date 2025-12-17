Equipe gaúcha anuncia contratação de ex-jogador da seleção brasileira de futsal

Genaro é a principal contratação do Vélez Camaquã para 2026. Conmebol / Divulgação

O Vélez Camaquã já deu início ao anúncio dos jogadores que farão parte da equipe em 2026. Apesar do bom ano de estreia na Liga Nacional de Futsal, com eliminação nas oitavas de final, o clube terá de disputar a LNF Silver, a segunda divisão da competição, que terá início no próximo ano.

Primeiro, o clube confirmou a saída de 10 jogadores (confira a lista abaixo). Entre os destaques desta temporada que não seguem para 2026 estão os alas Guilherme, Gui Santos e Léo Oliveira. Nos próximos dias, o Alviazul deve anunciar os atletas que renovaram contrato. Até o momento, apenas Gui Falcão foi confirmado.

A tendência é de que os jogadores que não estiveram nas publicações de saídas estejam na lista dos que seguem no time. O grupo conta, por exemplo, com o goleiro PH e o fixo Xitão, lideranças do Vélez Camaquã, tanto dentro quanto fora das quadras. Na comissão técnica, o técnico Gustavo Pellisoli é uma das permanências garantidas.

Em 2026, além da LNF Silver, o clube da Região Sul do Estado disputará a Série A do Gauchão de Futsal, já que conquistou o acesso neste ano.

Reforços

O Alviazul já anunciou dois reforços para o elenco que deve ter cerca de 20 atletas em 2026. O primeiro foi o ala Salah, de 25 anos, que estava no Atlântico desde 2024. Por lá, conquistou títulos, com destaque para a Copa do Brasil deste ano.

Nesta quarta-feira (17), o clube também confirmou a chegada do pivô Genaro, de 38 anos. Ex-jogador da seleção brasileira, o veterano estava no Magnus desde 2023. No ano passado, venceu a Libertadores pela equipe de Sorocaba. Antes, passou por Joinville, Corinthians, Assoeva e clubes do futsal espanhol.

A ideia é que mais cinco jogadores sejam anunciados nos próximos dias. Deste grupo, dois pivôs, um ala e um goleiro já estão acertados. A contratação que falta pode ser um ala ou um fixo, a depender da avaliação do clube.

A tendência é que o restante do grupo de jogadores seja completado com jogadores da categoria sub-20.

Movimentações do Vélez Camaquã no mercado

Saídas: Guilherme, Gustavo Daniel, Gui Santos, Lucas Rozenski, Caio César, Índio, Helinho, Juninho, Gabriel e Léo Oliveira.

Reforços: Salah e Genaro.