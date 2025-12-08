Corinthians x Jaraguá: onde assistir ao jogo da final da Liga Nacional de Futsal

Equipes se enfrentaram na primeira fase e empataram em 2 a 2. Beto Miller

A final da Liga Nacional de Futsal começa a ser decidida nesta terça-feira (9). Às 21h, Corinthians e Jaraguá se enfrentam no Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, em São Paulo, pelo jogo de ida da decisão.

Como teve uma pior campanha na primeira fase, sexto colocado, o Timão disputa o primeiro jogo em casa. No mata-mata, a equipe passou por ACBF, Magnus e Campo Mourão, respectivamente. Em caso de título, será o terceiro troféu do Corinthians.

Quarto lugar na fase inicial, o Jaraguá eliminou Minas, Joinville e o Atlântico, equipe de melhor campanha, até chegar à decisão. O clube catarinense é o maior vencedor da LNF, ao lado da ACBF, com cinco taças.

Além das boas campanhas, Corinthians e Jaraguá são equipes que costumam contar com boa média de público nos ginásios, o que garante a festa nos dois jogos da final. O jogo de volta será no dia 13 deste mês.

Para ser campeã, uma equipe terá de vencer duas vezes ou conquistar uma vitória e um empate. Caso tenha dois empates ou vitórias alternadas, a decisão irá para a prorrogação. Se o empate persistir, o campeão será definido nas penalidades.

Onde assistir a Corinthians x Jaraguá