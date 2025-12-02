Copa do Mundo Feminina de Futsal: veja como ficaram as semifinais

Brasil enfrentará a Espanha na próxima fase. Fabio Souza / CBF/Divulgação

A Copa do Mundo Feminina de Futsal está na reta decisiva. Após a disputa das quartas de final, estão definidas as quatro seleções que seguem na busca pelo título.

O Brasil foi o último a garantir a classificação. Nesta terça-feira (2), goleou o Japão por 6 a 1 e avançou às semifinais. Agora, duelará com a Espanha (que eliminou Marrocos) na próxima fase. O jogo ocorre na sexta-feira (5), às 9h30min.

O outro mata será entre Argentina e Portugal, também na sexta, mas às 7h. As hermanas vêm de classificação sobre a Colômbia. Enquanto as portuguesas passaram pela Itália.

As duas seleções que avançarem à final se enfrentarão no próximo domingo (7), 8h30min, para decidir o título. Já a disputa de terceiro lugar ocorre no mesmo dia, só que mais cedo, às 6h.

Semifinais — sexta-feira (5)