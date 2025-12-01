Copa do Mundo de Futsal feminino: Espanha goleia Marrocos e pode enfrentar o Brasil nas semifinais

O primeiro dia das quartas de final da Copa do Mundo de Futsal feminino pode ter colocado a Espanha no caminho do Brasil na competição.
As espanholas golearam o Marrocos por 6 a 1 e agora aguardam a equipe vencedora do confronto entre as brasileiras e o Japão — na terça-feira, às 9h30min.
Na Philsports Arena, em Manila, nas Filipinas, Irene Cordoba marcou quatro vezes para levar a equipe europeia para a próxima fase. Lopez Pardo e Samper completaram o placar. Laftah descontou para as marroquinas.
Mais cedo, a Argentina garantiu seu lugar também nas semifinais. As sul-americanas derrotaram a Colômbia por 4 a 1. Rossi, duas vezes, Nava e Nuñez fizeram para as argentinas e Bustos marcou o gol das colombianas.