Copa do Mundo de Futsal feminino: Espanha goleia Marrocos e pode enfrentar o Brasil nas semifinais

Cordoba comemora um dos seus gols com a camisa da Espanha. Divulgação / Fifa

O primeiro dia das quartas de final da Copa do Mundo de Futsal feminino pode ter colocado a Espanha no caminho do Brasil na competição.

As espanholas golearam o Marrocos por 6 a 1 e agora aguardam a equipe vencedora do confronto entre as brasileiras e o Japão — na terça-feira, às 9h30min.

Leia Mais Brasil e Portugal goleiam no último dia da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina de Futsal

Na Philsports Arena, em Manila, nas Filipinas, Irene Cordoba marcou quatro vezes para levar a equipe europeia para a próxima fase. Lopez Pardo e Samper completaram o placar. Laftah descontou para as marroquinas.