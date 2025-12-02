Com show de Emily, Brasil goleia Japão e se classifica às semifinais da Copa do Mundo de Futsal Feminino

O Brasil goleou Japão e avançou às semifinais da Copa do Mundo Feminina de Futsal. A vitória por 6 a 1 foi conquistada nesta terça-feira (2), no PhilSports Arena, em Manila, nas Filipinas.
O grande destaque ficou por conta da ala Emily, que marcou três gols. Além dela, Luana Rodrigues, Debora Vanin e Ana Luiza também balançaram as redes. Julia, contra, fez para as japonesas.
Com o resultado, a seleção brasileira mantém os 100% de aproveitamento no Mundial. A equipe marcou 25 gols e sofreu três ao longo da competição.
Agora, o time de Wilson Sabóia se prepara para enfrentar a Espanha nas semifinais. O duelo ocorre na sexta-feira (5), às 9h30min. Se avançar, o Brasil pegará a Argentina ou Portugal na decisão.
Histórico
A Copa do Mundo Feminina de Futsal está sendo organizada pela Fifa pela primeira vez, e a seleção brasileira domina a modalidade.
O Brasil foi campeão seis vezes quando o Torneio Mundial de Futsal Feminino era realizado. As taças vieram de 2010 a 2015.
Todos os jogos do Brasil
- Brasil 4x1 Irã
- Brasil 6x1 Itália
- Panamá 0x9 Brasil
- Brasil 6x1 Japão
Semifinais
- Sexta-feira (5) — 7h: Argentina x Portugal
- Sexta-feira (5) — 9h30min: Espanha x Brasil