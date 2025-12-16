Com 24 competições, Liga Gaúcha de Futsal divulga calendário de 2026

A temporada 2026 na Liga Gaúcha de Futsal (LGF) já está organizada para começar em 15 de março. Será naquela data que acontecerá a abertura da Supertaça Farroupilha — torneio que reúne campeões das etapas regionais de 2025.
Além da Supertaça, a Liga prepara mais 23 competições. No adulto, além das três divisões do Gauchão, e da Copa dos Pampas, serão pelo menos seis disputas regionais da Taça Farroupilha. No feminino, haverá apenas a Série "A".
Já nas categorias de base, existe proposta de uma etapa regional da Taça Farroupilha no sub-20, além dos Gauchões do sub-9 ao sub-20. Haverá disputas masculinas e femininas a partir do sub-13.
Calendário LGF 2026
Adulto Masculino
- Supertaça Farroupilha - 15 a 22/3
- Regionais Taça Farroupilha - 22/3 a 24/5
- Gauchão, Séries B e C - 31/5 a 13/12
- Copa dos Pampas - 8/7 a 25/11
Adulto Feminino
- Gauchão - 31/5 a 13/12
Base Masculina
- Taça Farroupilha - 22/3 a 26/4
- Sub-9 ao Sub-20 - 12/4 a 15/11
Base Feminina
- Sub-13 ao Sub-20 - 1/8 a 30/11
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲