Nesta terça-feira (2), o Brasil enfrenta o Japão em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Mundo Feminina de Futsal. A partida será realizada nas Filipinas, às 9h30min.
O Brasil encerrou a primeira fase com três vitórias em três jogos. E sempre com goleadas: 4 a 1 sobre o Irã, 6 a 1 sobre a Itália e 9 a 0 sobre o Panamá, garantindo o melhor ataque da fase inicial.
Quem avançar, enfrentará a Espanha na semifinal. Nesta segunda-feira (1º), as europeias confirmaram a vaga ao vencer o Marrocos pelo placar de 6 a 1. A final está prevista para o domingo (7).
Onde assistir a Brasil x Japão
- A CazéTV e o SporTV anunciam a transmissão da partida.
Data e horário
- Terça-feira (2), 9h30min
