Brasil vence a Espanha e avança à final da Copa do Mundo Feminina de Futsal

O Brasil está na final da Copa do Mundo Feminina de Futsal. A seleção brasileira confirmou o avanço nesta sexta-feira (5), ao vencer a Espanha, por 4 a 1, no PhilSports Arena, em Manilla, nas Filipinas.
Agora, a disputa do título será diante de Portugal, que eliminou a Argentina. A última partida ocorre no domingo (7), às 8h30min, na mesma quadra. Quem vencer, conquistará a primeira edição da competição organizada pela Fifa.
O jogo
A vitória decisiva veio sem dificuldades. Tinham sido disputados apenas 50 segundos de jogo quando Ana Luiza aproveitou o rebote da goleira Elena Gonzalez para abrir o placar.
O Brasil ainda comemorava o primeiro gol quando Amandinha ampliou a vantagem. A craque brasileira aproveitou-se da saída errada da equipe adversária, interceptou a bola e finalizou no cantinho esquerdo da goleira espanhola.
A partir de então, precisando reverter o placar, a Espanha alçou-se ao ataque. Mas parou na goleira Bianca (e na trave) durante toda a etapa inicial.
E aí, com cinco minutos de bola rolando na reta final, quem balançou as redes foi o Brasil. Debora Vanin tirou da goleira e, com o pé esquerdo, transformou a vantagem em goleada.
As espanholas até tentaram uma reação, dois minutos depois, com Ale de Paz aproveitando-se do rebote da defesa brasileira, após grande defesa da goleira Bianca. Mas não foi o suficiente.
Faltando sete minutos para se encerrar o jogo, Luana também tinha que deixar o dela. A ala recebeu de frente para a área e, de primeira, mandou para o gol para que não restasse dúvida. A classificação tinha que ser brasileira.
Agora, o primeiro colocado no ranking da Fifa, com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo, buscará sua primeira estrela diante de Portugal. Tudo se define no próximo domingo (7).