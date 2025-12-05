Brasil vence a Espanha e avança à final da Copa do Mundo Feminina de Futsal

Brasil está invicto e, agora, disputará o título contra Portugal. Fabio Souza / CBF/Divulgação

O Brasil está na final da Copa do Mundo Feminina de Futsal. A seleção brasileira confirmou o avanço nesta sexta-feira (5), ao vencer a Espanha, por 4 a 1, no PhilSports Arena, em Manilla, nas Filipinas.

Agora, a disputa do título será diante de Portugal, que eliminou a Argentina. A última partida ocorre no domingo (7), às 8h30min, na mesma quadra. Quem vencer, conquistará a primeira edição da competição organizada pela Fifa.

O jogo

A vitória decisiva veio sem dificuldades. Tinham sido disputados apenas 50 segundos de jogo quando Ana Luiza aproveitou o rebote da goleira Elena Gonzalez para abrir o placar.

O Brasil ainda comemorava o primeiro gol quando Amandinha ampliou a vantagem. A craque brasileira aproveitou-se da saída errada da equipe adversária, interceptou a bola e finalizou no cantinho esquerdo da goleira espanhola.

A partir de então, precisando reverter o placar, a Espanha alçou-se ao ataque. Mas parou na goleira Bianca (e na trave) durante toda a etapa inicial.

E aí, com cinco minutos de bola rolando na reta final, quem balançou as redes foi o Brasil. Debora Vanin tirou da goleira e, com o pé esquerdo, transformou a vantagem em goleada.

As espanholas até tentaram uma reação, dois minutos depois, com Ale de Paz aproveitando-se do rebote da defesa brasileira, após grande defesa da goleira Bianca. Mas não foi o suficiente.

Faltando sete minutos para se encerrar o jogo, Luana também tinha que deixar o dela. A ala recebeu de frente para a área e, de primeira, mandou para o gol para que não restasse dúvida. A classificação tinha que ser brasileira.