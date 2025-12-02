Atlântico x Uruguaianense: tudo sobre o jogo das semifinais. Arte GZH

Atlântico e Uruguaianense se enfrentam nesta terça-feira (2), às 20h, no Ginásio Caldeirão do Galo, em Erechim. O duelo é válido pelo jogo de volta das semifinais do Gauchão de Futsal.

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.

Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.

Onde assistir a Atlântico x Uruguaianense

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora:

Como chegam

Atlântico

Após ser eliminado nas semifinais da Liga Nacional de Futsal, restou para o Atlântico apenas a disputa do Gauchão até o fim do ano. O time chega como favorito, já que venceu a ida contra a Uruguaianense por 2 a 0, fora de casa. Um empate garante a equipe na decisão.

Em 2025, o Galo já venceu a Supercopa Gramado e a Copa do Brasil. Caso conquiste o Gauchão, irá terminar o ano com três taças.

Veja os relacionados para o jogo:

Ainda não divulgado.

Uruguaianense

Atual bicampeã da Copa dos Pampas, a AEU não conseguiu segurar o Atlântico no jogo de ida, no Ginásio Schmittão, em Uruguaiana. A casa da equipe, tão fundamental durante a competição, não foi o suficiente, e o clube largou em desvantagem nas semifinais.

Para chegar à final, a Uruguaianense terá de vencer por qualquer placar, o que força a prorrogação. No tempo extra, será necessária outra vitória.

Veja os relacionados para o jogo:

Ainda não divulgado.