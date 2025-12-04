Atlântico x Passo Fundo: tudo sobre o jogo de ida da final do Gauchão de Futsal

Tudo sobre o jogo das oitavas de final. Arte GZH

Atlântico e Passo Fundo Futsal se enfrentam neste sábado (6), às 19h, no Ginásio Caldeirão do Galo, em Erechim. O duelo é válido pelo jogo de ida da final do Gauchão de Futsal.

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.

Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.

Onde assistir a Atlântico x Passo Fundo Futsal

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora:

Como chegam

Atlântico

A equipe de Erechim busca o terceiro título na temporada, já que conquistou a Supercopa Gramado e a Copa do Brasil. Nas semifinais, passou pela Uruguaianense com duas vitórias, incluindo uma goleada por 6 a 1, na volta, em Erechim.

Por ter uma campanha geral inferior ao PFF, o Atlântico terá de decidir o título fora de casa.

Passo Fundo Futsal

Líder da primeira fase com sobra e dono de uma campanha de 100% de aproveitamento no mata-mata, o Passo Fundo Futsal chega após duas vitórias diante do Santa Rosa nas semifinais. Neste ano, o clube ainda chegou às semifinais do Brasileirão da modalidade, mas foi eliminado nas semifinais.

Por ter uma campanha geral superior ao Atlântico, o PFF terá a chance de decidir o título em casa, na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo.

Veja os relacionados para o jogo: