Atlântico 6x1 Uruguaianense: veja os gols e os melhores momentos da partida pela semifinal do Gauchão de Futsal

O Atlântico garantiu vaga na final do Gauchão de Futsal e enfrentará o Passo Fundo na decisão. Nesta terça-feira (2), no Caldeirão do Galo, em Erechim, a equipe goleou a Uruguaianense por 6 a 1. Como havia vencido na ida por 2 a 0, ficou com a classificação.
Dentro de quadra, os gols do Galo foram marcados por PL, duas vezes, Vagner, Serginho, William Bolt e Zarpellon. O gol da AEU foi de Maicon, em cobrança de pênalti.
Passo Fundo Futsal e Atlântico irão se enfrentar na final, com o primeiro jogo a ser disputado em Erechim, enquanto o segundo ocorrerá em Passo Fundo, na Arena Clube Comercial. As datas ainda serão confirmadas pela Liga Gaúcha.