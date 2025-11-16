Vélez e Atlec decidirão a Série B do Gauchão de Futsal

Vélez Camaquã passou pelo Ibira na semifinal. Ricardo Weschenfelder / Vélez Camaquã / Divulgação

Os dois novos integrantes da elite do Gauchão de Futsal em 2026 já são conhecidos. Vélez, de Camaquã, e Atlec, de Três Passos, garantiram o acesso neste sábado (15), nas partidas de volta da fase semifinal da Série B.

Em Camaquã, no Ginásio Wadislau Niemxeski, o Vélez recebeu o Ibira, de Ibiraiaras. Depois de empatar o jogo de ida, fora de casa, o Vélez mandou na partida de volta e venceu por 3 a 0, gols de Guilherme (2) e Léo Oliveira.

Já em Três Passos, a Atlec goleou o Tapejara por 6 a 2, no Ginásio Aloysio Scheuermann. Mas foram os visitantes que abriram 2 a 0, gols de Brazeiro e Menor. Os donos da casa reagiram e viraram com gols de Cleitão (2), Lukinhas (2), Thiaguinho e Lucas Anderson.