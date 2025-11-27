Seleção brasileira vem de duas goleadas nas primeiras partidas. Fabio Souza / CBF/Divulgação

A fase de grupos da Copa do Mundo Feminina de Futsal ainda não acabou, mas algumas seleções já estão garantidas nas quartas de final da competição, que está sendo sediada nas Filipinas. Esta é a primeira vez que a Fifa organiza o torneio.

Líder do ranking da entidade, atual campeã da Copa América e favorita ao título do Mundial, a seleção brasileira garantiu a classificação com uma rodada de antecedência. As vitórias sobre Irã e Itália já foram o suficiente para a equipe seguir na competição.

Outras seleções tradicionais como Argentina, Espanha e Portugal também já estão com as vagas asseguradas para o mata-mata.

Confira as seleções classificadas para as quartas de final