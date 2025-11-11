Veja os times classificados para as semifinais do Gauchão de Futsal

Santa Rosa passou pela AGE Guaporé nas quartas. Renan Dias / Santa Rosa Futsal / Divulgação

O Gauchão de Futsal está na reta final e já tem o primeiro classificado para as semifinais. O Santa Rosa eliminou a AGE Guaporé, com direito a prorrogação, e foi o primeiro time a garantir vaga na próxima fase.

O segundo time a garantir a classificação foi o Passo Fundo Futsal. Após golear a AAGF, fora de casa, por 5 a 0, no jogo de ida, o PFF voltou a vencer, mas por 1 a 0, em casa.

Após empatar em 3 a 3 na ida contra a AMF, a Uruguaianense venceu o jogo de volta por 7 a 1 e chegou às semifinais pelo terceiro ano consecutivo.

A última vaga será decidida na segunda-feira (17), em Erechim, entre Atlântico e ACBF. Na primeira partida, as equipes empataram em 3 a 3, em Carlos Barbosa.

Confira os resultados dos jogos de volta das quartas de final

Confira os classificados para as semifinais