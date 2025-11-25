Uruguaianense x Atlântico: tudo sobre o jogo pelas semifinais do Gauchão de Futsal

Uruguaianense x Atlântico: tudo sobre o jogo das oitavas de final. Arte GZH

Uruguaianense e Atlântico se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 20h15min, no Ginásio Schmittão, em Uruguaiana. O duelo é válido pelo jogo de ida das semifinais do Gauchão de Futsal.

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.

Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.

Leia Mais Confira a tabela do Gauchão de Futsal 2025

Onde assistir a Uruguaianense x Atlântico

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora:

Como chegam

Uruguaianense

Após passar por Sercca, de Casca, e AMF, de Marau, no mata-mata, a Uruguaianense terá pela frente o maior desafio do ano. Contra o Atlântico, a equipe buscará voltar a final do Gauchão, torneio em que foi vice-campeã em 2023.

O time treinado por Marcio Garcez chega embalado após a conquista da Copa dos Pampas e aposta na força do seu torcedor, que costuma lotar os jogos em Uruguaiana.

Veja os relacionados para o jogo:

Ainda não divulgado.

Atlântico

O Galo passou por Guarani, de Frederico Westphalen, e por ACBF, no mata-mata. Neste período, ainda deu tempo de ser eliminado nas semifinais da Série Ouro para o próprio time de Carlos Barbosa e de chegar às semifinais da Liga Nacional de Futsal.

Na competição nacional, a equipe foi derrotada pelo Jaraguá por 3 a 1 no jogo de ida e terá de vencer na volta para chegar à decisão.

Veja os relacionados para o jogo: