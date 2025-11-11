Uruguaianense x AMF de Marau: tudo sobre o jogo pelas quartas do Gauchão de Futsal

Uruguaianense x AMF de Marau: tudo sobre o jogo das quartas de final. Arte GZH

Uruguaianense e AMF de Maray se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 20h15min, no Ginásio Schmittão, em Uruguaiana. O duelo é válido pelo jogo de volta das quartas de final do Gauchão de Futsal.

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.

Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.

Onde assistir a Uruguaianense x AMF Futsal

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora:

Como chegam

Na ida, as equipes empataram em 3 a 3, em Marau. Portanto, quem vencer o confronto de volta fica com a vaga nas semifinais. Caso ocorra um novo empate, a Uruguaianense passa a ter a vantagem do placar igualado na prorrogação por ter uma melhor campanha geral.

A AEU é favorita por jogar em casa, onde sempre conta com boa presença de público. Além disso, o time também está classificado para a final da Copa dos Pampas, torneio de mata-mata que também é realizado pela Liga Gaúcha.

Do lado da AMF, o clube aposta no equilíbrio técnico do elenco e na boa atuação no jogo de ida, quando quase saiu vitorioso.

Uruguaianense

Veja os relacionados para o jogo:

Careca, Igor, Alex, Beiçola, Pezinho, Japa, Cleiton, Alessandro, Murilo, Mika, Gregory, Kaio, Duh Moura e Maicon.

AMF Futsal

Veja os relacionados para o jogo:

Walison, Pastor, Formiga, Tomas, Everton, Caio Carioca, Ponce, Caio, João Paulo, Xuxa, Kaiky, João, Paulo e Juan.